Presentata la nuova impresa dell'alpinista lucchese Riccardo Bergamini

mercoledì, 26 settembre 2018, 10:09

Si è svolto presso il circolo Arci di Ponte di Serravalle un incontro pubblico con l’alpinista lucchese Riccardo Bergamini, il primo alpinista toscano a scalare un ottomila. Lo sportivo, sposato e padre di 7 figli, nel 2015 ha compiuto la scalata del Cho Oyu di 8.200 metri e nel 2017 il Manaslu di 8163 metri.



“Come Assessore allo Sport” - ha dichiarato Maurizio Bruschi - “ sono molto orgoglioso di aver ospitato Riccardo Bergamini, il primo scalatore toscano a salire su montagne da 8.000 metri come il Cho Oyu ed il Manaslu, grande sportivo ma soprattutto una persona semplice e devota alla famiglia”. “Bergamini” - conclude Bruschi - “vive fin da bambino la sua passione per la montagna allenandosi di continuo per raggiungere i suoi obiettivi con tantissimi sacrifici: in una sola giornata è capace di scalare diverse vette per poi tornare dalla sua famiglia”.



Bergamini partirà il prossimo 1 ottobre in direzione Nepal per scalare il Singu Chuli, montagna molto tecnica di 6501 metri, senza l’ausilio delle bombole di ossigeno. Nella serata svoltasi a Ponte di Serravalle, organizzata dal Comitato Cittadino, dal Circolo Arci , con la collaborazione tecinca del Cai Maresca Montagna Pistoiese, il Presidente del Cai Alessandro Bini ha illustrato le varie attività che la sezione organizza ogni anno. Nell’occasione, il Comune di Serravalle Pistoiese ha donato una targa alla Famiglia Filoni, in memoria del Padre Leo, per una Vita dedicata allo sport, all’alpinismo ed alla montagna.