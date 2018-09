Cultura e spettacolo



Primo appuntamento musicale della 10^ edizione di "Suoni di Lucca - Musica a Palazzo Pfanner"

venerdì, 7 settembre 2018, 12:27

Il primo concerto della decima edizione della rassegna musicale "Suoni di Lucca" a Palazzo Pfanner, in programma per Sabato 8 settembre alle ore 21, nella prestigiosa sede di Palazzo Pfanner situato in via degli asili , n 33, vedrà protagonista il quartetto composto da: Roberta Anzil, flauto; Valerio Giannarelli, violino ; Angela Paola Landi viola; Paolo Ognissanti al violoncello

La Rassegna cresciuta negli anni in modo esponenziale e che, quest'anno si fregia del prestigioso traguardo dei dieci anni di attività, è organizzata dall'Associazione Orchestra da Camera Luigi Boccherini ed inserita negli eventi del Settembre Lucchese, propone un' offerta musicale con artisti di chiara fama e la presentazione di brani poco eseguiti ma di grande spessore.

Il concerto prevede musiche di Mozart, Mercadante e Viotti

Come consutudine, altermine di ogni concerto sarà offerta gratuitamente al pubblico presente una degustazione del tipico liquore lucchese "LA BIADINA DI TISTA", gentilmente messa a disposizione dalla Farmacia Novelli.

Ingresso € 7,00

Per info 3288446995 – 3386049990 – 0583954029