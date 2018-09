Cultura e spettacolo



Quarto anniversario della scomparsa di Giuseppe Mario Del Frate

giovedì, 13 settembre 2018, 11:37

Ricorre martedì 15 settembre il quarto anniversario della scomparsa di Giuseppe Mario Del Frate, classe 1928, dal 1973 responsabile di scalo dell'Aeroporto Lucca – Tassignano e storico abbonato e tifoso dei colori rossoneri della Lucchese.

Del Frate, fra i principali promotori della ricostruzione dell'Aeroclub di Lucca, ha rappresentato, per tutti gli appassionati della storia dell'aviazione e dell'aeronautica civile e militare non solo nella Provincia di Lucca, un vero punto di riferimento, una miniera di informazioni, di ricordi, di aneddoti e di immagini che meticolosamente conservava e generosamente donava a chiunque avesse dimostrato interesse, tanto che fu ribattezzato "Mr Volare".

Nel 1998, a quattro mani con Giorgio Giorgi, scrisse il libro Le ali della pantera. Storia dell'aviazione a Lucca e provincia, edito da Maria Pacini Fazzi, che ancora rappresenta un volume fondamentale per chi vuole conoscere l'argomento.

Ha vissuto sempre in maniera discreta, riservata, lontano dai riflettori, consapevole di voler restare indipendente ideologicamente, e forse per questo, a distanza di quattro anni dalla sua scomparsa, le istituzioni non hanno intrapreso atti di commemorazione che possano legare la sua memoria all'Aeroporto di Tassignano, luogo che ha amato e cresciuto con la stessa passione riservata ad un figlio.

In suo suffragio domenica 16 settembre alle ore 11,00 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a S. Maria a Colle (LU) sarà celebrata una funzione religiosa.