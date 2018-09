Cultura e spettacolo



“Questione di…Stili”, al via l'ottava edizione

martedì, 11 settembre 2018, 08:50

Giunge all'ottava edizione la rassegna “Questione di…Stili” ideata dal presidente Maria Bruno nel 2011 grazie alla preziosa collaborazione del musicologo Renzo Cresti il quale, invitando artisti di fama nazionale ed internazionale, ne ha curato e ne cura tutt’ora gli aspetti musicali ed artistici. Come afferma il professor Cresti: «la rassegna, ormai da 8 anni consolidata, è molto seguita e piace perché tocca tutti i generi musicali e tematiche diverse come ascoltiamo nella quotidianità. S'intreccia con la cultura del presente, attraversando generi e stili, in un proficuo abbinamento di musicisti locali e di fama nazionale che presentano musiche di qualità. || In questa VIII edizione mettiamo in risalto 5 temi: 1) la problematica della violenza sulle donne con la Kermesse “Ottavia e le altre”; 2) le donne nelle opere del grande musicista Gioacchino Rossini: un ritratto del grande musicista italiano a 150 della sua scomparsa con “Soirèe Musicale” ; 3) il tema sulla Spiritualità con una suggestiva Performance con “ReCreatio” e “Oreb il suono e la montagna”; 4) l’Umanità: ogni cultura terrestre ha gli stessi simboli, che possono assumere significati diversi con la Kermesse di “Altro spazio…Altro Tempo…Stessa Umanità”; 5) la canzone Napoletana che contamina l’operetta», davvero è solo una questione di stili!

Ancora una volta l’Associazione Laboratorio Brunier, che da anni tende a valorizzare i luoghi e siti del Comune di Lucca, svolgerà la rassegna in 3 location diverse Piazza San Michele, Auditorium Agorà e Villa Bottini cosicché la cittadinanza lucchese e i turisti possano scoprire le opere architettoniche patrimonio di Lucca.

La Rassegna sarà arricchita da una Mostra d’Arte a Villa Bottini dal 25 al 27 settembre 2018 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore20:00



15 settembre 2018 ore 18:00 - Piazza San Michele “Gran Galà della Canzone Napoletana e dell’Operetta "

Filarmonica “Giacomo Puccini” di Segromigno in Monte Soprano: Maria Bruno - Tenore: Kentaro Kitaya - Direttore Maestro Carlo Bardi - Presenta Loredana Bruno



16 settembre 2018 ore 21:00 Auditorium dell’Agorà - via delle Trombe “Altro Spazio…Atro Tempo…Stessa Umanità”

A cura di Vincenzo Moneta. L’importante esperienza di vita attraverso la visione dei suoi viaggi intorno al mondo, l’incontro con popoli ed i loro usi, costumi e culture diverse

Intermezzi musicali a cura di Voce Maria Bruno e Piero Nissim - Percussioni ed effetti sonori David Domilici



25 settembre 2018 ore 18:00 Villa Bottini – Via Elisa “Ottavia e le altre”

Reading di Sandra Landi su musiche di J. de la Guerre. M. Bonis, C. Chaminade, M. Dring, G. Tailleferre, A. O’ Hearn, I. Biagini eseguite dal quartetto “Stili Diversi”



26 settembre 2018 ore 18:00 Villa Bottini – Via Elisa “Le Donne di Rossini – Soirèe Musicale”

Concerto Lirico per il 150esimo anniversario dalla scomparsa di Gioacchino Rossini Mezzosoprani: Maria Bruno e Claudia Conti - Pianista: Loredana Bruno Il concerto sarà preceduto dalla presentazione, a cura di Chiara Calabrese, del romanzo “Il duello” di Anna Lisa Del Carlo con la presenza dell’autrice



27 settembre 2018 ore 18:00 Villa Bottini – Via Elisa “ReCreatio” di Dimitri Grechi Espinosa

Primo Tempo Concerto Itinerante Sax, Dimitri Grechi Espinosa - Voce solista, Maria Bruno

Secondo Tempo “Oreb il suono e la montagna” Sax Solo, Dimitri Grechi Espinosa