Cultura e spettacolo



Romina Lombardi e il suo "Giovani Inversi" presentato alla Ubik

domenica, 23 settembre 2018, 11:32

di gabriele muratori

Nella gremita saletta delle presentazioni, al primo piano della libreria Ubik di via Fillungo, la ventisettenne lucchese Romina Lombardi, ha presentato il suo "Giovani Inversi", un libro di poesie inerenti la terribile piaga del bullismo. Assieme all'amico Alessio del Debbio, presidente dell'associazione culturale camaiorese "Nati per scrivere", l'autrice ha iniziato nella sua città natale, il ciclo di presentazioni della sua opera che la vedrà impegnata prossimamente in giro per l'Italia.



"Giovani Inversi è un libro di poesie scritte ai tempi del liceo, lasciate poi a maturare nel cassetto della scrivania, aspettando il momento giusto per tirarle fuori" - racconta l'autrice. "Pure io come tanta gente, sono stata vittima del bullismo, e queste poesie sono la rappresentazione di ciò che veramente siamo, ciò che compone la nostra veste. Chi ci bullizza ci vuole togliere qualcosa, qualcosa che esso o essa non hanno". Alcune delle toccanti poesie, sono state lette con la voce narrante della scrittrice lucchese Maria Pia Michelini, dove con unanime emozione, sono state applaudite da tutti i presenti.



"Ho visto crescere questo mio libro col passare del tempo" - continua l'autrice. "le mie poesie raffigurano quella che si può definire come la veste giusta, ciò che noi stessi effettivamente siamo, ciò che è il nostro aspetto e quindi la nostra corazza. Senza la nostra corazza, siamo vulnerabili. La poesia quindi è stato un mio modo per difendermi da situazioni di prepotenze e attacchi subiti ai tempi della scuola, con le quali ho trovato il modo di resistere a tante sofferenze".



Il piccolo libro, riporta quindi una serie di versi che rafforzano l'animo della vittima, ma che pure sminuiscono quella che è la cattiveria del cosiddetto bullo fino a far provare pena per lo stesso. Le liriche sono poi accompagnate da eloquenti illustrazioni della disegnatrice vicentina Alice Walczer Baldinazzo, create ed azzeccate per l'argomento in questione, tutte con raffiguranti delle situazioni in cui si celano dei rebus dove il lettore può cogliere e rapportare alla relativa poesia appena letta. "Giovani Inversi" è un'opera Nps edizioni, appartenente alla nuova collana "Gli Straordinari", ovvero un settore editoriale composto da persone che raccontano storie sull'aspetto sociale. In parallelo alla creazione di questa nuova collana, c'è la nascita poi del magazine "L'ordinario", diretto sempre dalla scrittrice lucchese Romina Lombardi e online da pochi giorni.



"Io e gli altri autori di questo magazine" - continua l'autrice, "componiamo per la nostra età, quella generazione di persone che ha visto il tramonto degli anni 80 con i suoi valori, e il sorgere dell'era tecnologica degli anni 2000 con la perdita di detti valori. Saranno pubblicate storie e pezzi relativi a luoghi, eventi, persone e personaggi., andando a captare e pubblicare storie nascoste che raccolgono un grande valore".



Presente in sala anche il cantautore lucchese Joe Natta, narratore di leggende lucchesi e garfagnine con il quale la scrittrice sta instaurando un rapporto di collaborazione importante per il progetto in corso. Piacevole poi l'apparizione di Felice Marra, presidente dell'associazione "3Generazioni", un'associazione di cultura politica e di opinione per lo sviluppo di un nuovo modello di società basato sull'unione generazionale. "Un'opera importante che andrebbe inserita nei programmi scolastici del nostro paese" - commenta il presidente.



"Agli studenti andrebbe spiegato il valore della letteratura e quindi della riflessione". Il libro "Giovani Inversi" di Romina Lombardi, esce nelle librerie il 1° ottobre, già da oggi comunque in vendita presso la libreria Ubik di Gina Truglio in via Fillungo.