Santa Croce e il mottettone, la tradizione che si rinnova ogni anno

venerdì, 14 settembre 2018, 08:49

di eliseo biancalana

"Una grande eredità della città di Lucca" ha definito il mottettone il maestro Luca Bacci, presente la sera di giovedì 13 settembre nella cattedrale di San Martino per dirigere il brano "Jubilantes Exultantes", composto da Michele Puccini, padre del più famoso Giacomo. La Gazzetta di Lucca ha scambiato alcune battute con il direttore prima della sua esibizione.

Quella del mottettone è a pieno titolo una delle tradizioni per eccellenza che caratterizzano Santa Croce, come la processione e la luminara. Per Luca Bacci questo è ormai il sesto anno che si esibisce in occasione della festività. Sotto la sua direzione ha cantato il coro della cattedrale di Lucca, con Maicol Pucci e Luca Lencioni alle trombe, ai timpani Federica Martinelli e all'organo Giulia Biagetti.

Direttore Bacci, quali sono le caratteristiche del mottettone di quest'anno?

Il mottettone di Michele Puccini è stato eseguito per la prima volta nel settembre del 1845. Originariamente concepito per doppio coro e orchestra sinfonica, ma per la ripresa di quest'anno (dato come sono cambiati i tempi nella chiesa) riadattato per coro a quattro voci miste, due trombe e timpani. È un lavoro di grande impatto sonoro, sia dal punto di vista strumentale, sia dal punto di vista vocale, e prevede sempre la sezione dei bassi impegnati in sezioni ritmiche molto interessanti. È costruito nella maniera classica del mottettone, quindi con un allegro iniziale, un breve adagio meditativo e una parte molto briosa finale, che generalmente è un fugato, in questo caso invece le parole dell'alleluia e amen vengono trattate come una marcia.

Come si fa ogni anno a innovare qualcosa che rimane sempre lo stesso?

Non è semplice. O si chiede a dei compositori locali o andiamo a ripescare cose del passato, una cosa tipica della tradizione. Il primo mottettone è stato scritto nel 1655 e a seguire anno per anno, ma di prassi venivano rieseguiti anche i vecchi mottettoni. Quindi andiamo a ripescare in maniera, non dico casuale, ma legata particolarmente all'autore.

Cosa si prova a eseguire il mottettone per Santa Croce?

È una grande soddisfazione perché Lucca è una città piena di storia, che tiene moltissimo alle tradizioni. E questa è forse una delle più belle. È bellissimo perpetuare la tradizione della Santa Croce.