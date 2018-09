Scuola IMT e Club per l'Unesco di Lucca presentano il libro "Potere globale" del professor Lorenzo Casini

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 20 settembre 2018, 15:38

Un momento di incontro, confronto e riflessione, con lo specifico obiettivo di delineare la situazione attuale della gestione dei Beni Culturali, per proseguire un percorso di crescita che porti alla visione, condivisa dal MiBAC, della Cultura come reale opportunità per il Paese, della Cultura come risorsa

giovedì, 20 settembre 2018, 12:51

Sabato 22 settembre, presso Vela Massimo Rebecchi, a Lucca, si inaugura “Horizon”, esposizione personale del pittore Michele Lovi, curata dalla galleria BessArte di Lucca. Tra il colore e la materia, tra il figurativo e l'informale, tra la favola e la realtà: Michele Lovi coniuga nella sua poetica elementi solo apparentemente...

giovedì, 20 settembre 2018, 12:36

Margherita Loy presenta a LuccaLibri “Una storia ungherese” domenica 23 settembre alle 18. "Una storia ungherese" (edizioni Atlantide) è l’esordio narrativo di Margherita Loy, nata a Roma ma residente nella campagna lucchese

giovedì, 20 settembre 2018, 12:10

Dopo il convegno internazionale, organizzato a 300 anni dalla scomparsa, che ne ha fatto riscoprire alla città la figura e il valore, si presenta il libro sull'architetto Don Domenico Martinelli, famoso in tutta Europa, dove ha realizzato splendidi palazzi dell'età barocca

giovedì, 20 settembre 2018, 11:35

Venerdì 21 settembre alle 10, presso l'Auditorium Biblioteca Agorà in piazza dei Serci, a Lucca, Toni Capuozzo presenta il libro "Andare per il luoghi del '68" (Il Mulino). L'incontro sarà introdotto da Demetrio Brandi, presidente di LuccAutori e del premio letterario Racconti nella Rete

giovedì, 20 settembre 2018, 10:41

Venerdì 21 settembre alle ore 21.00 al Teatro San Girolamo, una serata di musica e di parole. Le parole sono quelle di quattro sorelle, quattro coraggiose piccole donne che non si sono arrese di fronte alla SLA che ha colpito la loro mamma Rita Magri