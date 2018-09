Cultura e spettacolo



“Siamo tutti cavalieri erranti" in scena al Teatro S.Girolamo

mercoledì, 26 settembre 2018, 11:01

Il Laboratorio “Teatro e Non Solo” presenta “Siamo tutti cavalieri erranti" al Teatro S.Girolamo venerdì 28 settembre alle ore 21:00.



"Invincibili sono quelli che non si lasciano abbattere, scoraggiare, ricacciare indietro da nessuna sconfitta, e dopo ogni batosta sono pronti a risorgere e a battersi di nuovo. Chisciotte che si tira su dai colpi e dalla polvere, pronto alla prossima avventura, è invincibile."

Erri De Luca



Chisciotte, intorno alla cinquantina si mette per strada alla missione di contrastare ingiustizie, riparare torti. E’ finita da tempo l’epoca della cavalleria errante, ma lui non si arrende all’evidenza d’essere arrivato ultimo e a tempo scaduto.



Chisciotte non si arrende all’evidenza. Viene battuto, sconfitto, rovesciato e però non smette di riprovare ancora. Lui che non ha mai la meglio sui giganti che incontra, è l’invincibile. Chi sconfitto sempre, mai rinuncia a battersi di nuovo è invincibile.



Forti di questa convinzione siamo andati a cercare tracce di Chisciotte nella vita e nei libri che abbiamo conosciuto. Di lui troviamo avventure in storie di amore, di guerra e di prigionia.

Ne caviamo musiche per accompagnare corpi e parole. Sopra un camice di forza ci interroghiamo, ci fermiamo per poi riprendere il cammino.Passo dopo passo i nostri piedi incontrano gioia e sofferenza e lui, Chisciotte l’invincibile, che probabilmente se ne sta seduto nel buio della sala. Perché in ogni sera e in ogni piazza ce n’è uno e non è detto che sia di genere maschile. Bussiamo alla sua ombra perché si affacci ancora sul suo quadrupede asmatico a intimare la resa ai prepotenti. Sul palco c’è una sedia per lui e per tutti voi, per tutti noi eternamente “Erranti”.



Regia di: Miriam Iacopi



con:



Gabriella Bulkaen

Manuela Crisanti

Donatella Domenici

Andrea Faver

Lucilla Faver

Martina Franchi

Claudia Giorgi

Patrizia Landi

Gian Carlo Mariani

Cinzia Nevicati

Nadia Niccheri

Fabiola Poliziani

Aldo Terigi