Suoni di Lucca, musica a Palazzo Pfanner

lunedì, 3 settembre 2018, 20:12

Presentata l'edizione 2018 della rassegna musicale Suoni di Lucca - Musica a Palazzo Pfanner, serie di concerti che si terrà nel mese di settembre nella splendida cornice di Palazzo Pfanner.

La Rassegna cresciuta negli anni in modo esponenziale e che, quest'anno si fregia del prestigioso traguardo dei dieci anni di attività, propone un' offerta musicale con artisti di chiara fama e la presentazione di brani poco eseguiti ma di grande spessore, è organizzata dall'Associazione Orchestra da Camera Luigi Boccherini ed inserita negli eventi del Settembre Lucchese.

Dario Phanner, proprietario della lussuosa location dove si svolgeranno i concerti in programma, con questo messaggio ha voluto ringrazioare l'organizzazione per averlo coinvolto in questo progetto e per loro capacità e competenza organizzativa:

"Era una fredda serata d'inverno del 2009 quando i maestri Luca Celoni e Paolo Ognissantimi mi proposero di organizzare, con la loro Orchestra da Camera Boccherini, un ciclo di eventi musicali da tenersi a Palazzo Pfanner durante il settembre lucchese.

Non esitai un solo istante ad accogliere la loro proposta. Si trattava di scommettere sulla riuscita di un progetto che, sebbene potesse inizialmente contare su esigue risorse economiche, aveva dalla sua la nostra decisa volontà di far risuonare le più suggestive melodie nell'affascinante cornice architettonica di Palazzo Pfanner, in un ideale connubio tra arte e musica.

A dieci anni di distanza posso senz'altro affermare che questa iniziativa, pur passando negli anni attaverso molteplici difficoltà, si è rivelata vincente grazie sia all'alta qualità dell'offerta musicale sia al costante e crescente interesse da parte del pubblico. Non rimane quindi che augurarsi che 'Suoni di Lucca –Musica a Palazzo Pfanner' possa crescere ancora, offrire nuovi e sempre più stimolanti spunti artistici e diventare così un irrinunciabile appuntamento musicale per chiunque si trovi a Lucca durante il mese di settembre".



La decima edizione si articolerà in quattro concerti:

Sabato 8 Settembre - "I quartetti con Flauto" - Protagonisti, Roberta Anzil, flauto;

Valerio Giannarelli, violino; Angela Paola Landi, viola; Paolo Ognissanti, violoncello

In programma Musiche di Mozart, Mercadante e Viotti

----------------------------------------------------

Venerdì 14 Settembre - "Quintetto di Schubert", che vedrà protagonisti I Solisti dell'Orchestra Luigi Boccherini. Quintetto composto da: Luca Celoni, Enrico Bernini, violini; Angel Paola Landi, viola;

Paolo Ognissanti, Carlo Benvenuti, violoncellii quali eseguiranno musiche di: Schubert

-----------------------------------------------------

Domenica 23 Settembre - "Recital Pianistico" Al Pianoforte Danylo Saienko

Musiche di: Ravel, Mussorgsky, Beethoven

----------------------------------------------------

Venerdi 28 settembre - "Concerti Grossi" eseguiti dall Orchestra da Camera Luigi Boccherini

In programma musiche di: Vivaldi, Geminiani

I concerti si terranno a Palazzo Pfanner, via degli Asili 33 Lucca e avranno inizio alle ore 21,00



Come consutudine, altermine di ogni concerto sarà offerta gratuitamente al pubblico presente una degustazione del tipico liquore lucchese "LA BIADINA DI TISTA", gentilmente donata dalla Farmacia Novelli.

Ingresso € 7,00

Per info 3288446995 – 3386049990 – 0583954029