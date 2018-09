Cultura e spettacolo



Teatro del Giglio, Lucca chiama, Nagasaki risponde

giovedì, 6 settembre 2018, 23:20

di annalisa ercolini

“E’ molto importante costruire un dialogo all’interno della città di Lucca ma anche fuori, all’estero – ha dichiarato il direttore artistico del Teatro del Giglio Tarabella. – Già da alcuni mesi è nato il progetto con il sindaco Tambellini, che poi svilupperemo meglio. Si tratta di un dialogo con altre realtà culturali. Lucca si collega con le città location volute dal maestro Puccini. La prima città è Nagasaki.”

Queste le parole di Aldo Tarabella alla conferenza di presentazione del programma Alice Pizza e il Teatro del Giglio, un percorso comune affinché vi sia un gemellaggio artistico con altre realtà. Proprio stasera in Piazza Cittadella l’ospite della serata sarà il soprano Yuko Tsuchiya, finalista premiata al V concorso lirico internazionale Madame Butterfly di Nagasaki. “La peculiarità di questo progetto che in parte avverrà stasera qui a Lucca e in parte il 18 settembre a Nagasaki - prosegue Tarabella – è lo scambio tra giovani artisti. Perciò sarà designata a portare un saluto in Giappone il soprano Antonella Biondo. Ricordiamoci poi Bohème, La fanciulla del West insomma c’è tutto un cammino di città straordinario.”

Secondo Tarabella, lentamente si sta muovendo un ingranaggio che porta frutti anche altrove, ad esempio in Estonia dove recentemente si è svolto uno dei principali Festival di opera. “Tutta la città era tappezzata con cartelloni: Bohème, Teatro del Giglio – prosegue il direttore – e il sottotitolo era Casa natale di Giacomo Puccini. Vorrei evidenziare che l’anno prossimo ricorreranno 200 anni dal nome del teatro del Giglio. Insieme al sindaco ci stiamo adoperando a sensibilizzare il pubblico e il privato su questa situazione.”

Il direttore artistico prosegue estasiato a descrivere un archivio immenso all’interno del Teatro del Giglio che raccoglie video con tutti gli spettacoli degli anni 50. Conclude Tarabella: “Quanti giovani potrebbero lavorare con noi con questo materiale.”

Chissà che non si trasformi in una possibilità.