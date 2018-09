Cultura e spettacolo



Torna il teatro amatoriale in San Girolamo con l’edizione 2018 di AmaTeatro

martedì, 18 settembre 2018, 14:28

di giulia del chiaro

Drammaturgia, opera lirica, musical e varietà: saranno questi i generi messi in scena a partire dal 22 settembre per l’edizione 2018 della rassegna di teatro amatoriale AmaTeatro che, ospite di San Girolamo, per quest’anno si protrarrà fino al 19 gennaio con sette appuntamenti.

Il programma della rassegna, realizzata dall’associazione teatrale Nando Guarnieri con la Compagnia Teatro Giovani di Lucca ed il sostegno del comune di Lucca e dell’UILT Toscana, è stato presentato stamani nell’auditorium della biblioteca civica Agorà dall’assessore alla cultura, Stefano Ragghianti, il presidente ed il presidente onorario dell’associazione teatrale Nando Guarnieri, rispettivamente Emilio Micheletti e Anna Fanucchi e Maria Bruno del Laboratorio Brunier.

“AmaTeatro è stata la prima rassegna lucchese di teatro amatoriale sorta, grazie alla collaborazione tra la nostra associazione ed il comune di Lucca, nel 1985 – ha esordito Micheletti – da allora sono stati diversi gli edifici che hanno ospitato la manifestazione e dal 2009 la sede principale è diventata il teatro di San Girolamo che, anche quest’anno, ospiterà gli spettacoli che proseguiranno, per la prima volta, fino a gennaio”.

L’appuntamento del settembre lucchese, che vedrà esibirsi diverse compagnie amatoriali ed una compagnia di professionisti, aprirà il sipario sabato 22 settembre, alle 21, con il Laboratorio Retroscena che si esibirà in “Apologia di un delitto”, una rilettura, di Patrizia Bini, del romanzo “Delitto e Castigo” di Dostoevskij. L’altro appuntamento di settembre sarà, venerdì 28 alle 21, una drammaturgia di Miriam Jacopi, “Siamo tutti cavalieri erranti”, messa in scena dal Laboratorio Teatroenonsolo.

Special guest di quest’edizione è la compagnia i perFORMErs, composta da dodici giovani professionisti di musical, sei uomini e sei donne, provenienti da diverse città toscane, che si esibirà, domenica 11 novembre alle 17, con il musical “Cenerentola e i rintocchi del cuore”, una rivisitazione tutta da ridere del classico Disney adatta a tutta la famiglia. L’altro appuntamento di novembre sarà quello di domenica 18 alle 17 dal titolo “In scena…con l’assassinio” una drammaturgia a cura di Ugo Manzini e rappresentata dal Laboratorio Teatrale Ada.

Sarà un appuntamento con la lirica a chiudere il 2018 con il Laboratorio Brunier, sabato 22 dicembre alle 17, impegnato nella “Suor Angelica” di Puccini in occasione del centenario della sua composizione.

Il 2019 verrà inaugurato, sabato 12 gennaio alle 21, con lo special event dell’edizione 2018, “Varietà!”, a cura di Ugo Manzini e Nicola Fanucchi che celebrerà il 40° anniversario della Compagnia Teatro Giovani di Lucca oltre ad essere “un omaggio al teatro che abbiamo sempre amato, quello leggero del varietà” ha sottolineato Manzini. A concludere la rassegna sarà la serata di sabato 19 gennaio alle 21 con la Compagnia Nuovo Teatro 2000 in “Epilogo” una rilettura, di Fabrizio Primucci, del “Canto del cigno” di A. Cecov.

“Il teatro amatoriale è un mondo molto vivace e presente sul territorio lucchese – ha concluso l’assessore Ragghianti – e come assessore alla cultura sono felice di accogliere l’edizione 2018 della manifestazione che anche per quest’anno sarà ospite di San Girolamo contribuendo a farne un luogo di cultura. Siamo consapevoli della ristrettezza dello spazio offerto dal teatro, anche se nelle scorse edizioni si è dimostrato più che sufficiente, e pensiamo che un’alternativa, per i prossimi anni, potrebbe essere la Cavallerizza”.

Il prezzo dei biglietti di ingresso al teatro San Girolamo è di dieci euro per l’intero e di cinque per il ridotto mentre per la serata a Teatro del Giglio il prezzo è di quindici euro l’intero e dieci il ridotto. Per informazioni è possibile chiamare il numero 3888338259 o scrivere a emiche43@gmail.com.