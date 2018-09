Cultura e spettacolo



Tour europeo per il cantautore lucchese Andrea Brunini

venerdì, 21 settembre 2018, 13:29

Andrea Brunini, giovane cantautore Lucchese, martedi 25 settembre partirà per il suo secondo Tour Europeo per presentare il nuovo album, "L'isola dei giocattoli difettosi" in tre diverse nazioni Austria, Germani e Rep. Ceca.



Durante questi anni Andrea ha già fatto parlare di se, infatti dopo aver realizzato il suo primo album nel 2016, "Vietato calpestare i sogni", con presentazioni in tutta Italia ed europea nelle piazze e nei pub principali [Parigi,Amsterdam,Berlino,Praga,Monaco], con il secondo album è stato protagonista di un Tour nazionale ed internazionale, come band supporter di kee marcello & Band [ udine , velden ecc. ] , Gallipoli Parco Gondar in apertura ai Thegiornalisti , con gli American Hitmen , Jiro Okabe , Tuff Glam band, Marco Ligabue, AmbraMarie, Alteria, Sasha Torrisi [Timoria] e Finaz [ BandaBardo] con il quale ha diviso molte date durante tutto l'anno.