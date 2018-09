Cultura e spettacolo



Tutti a lezione di... matematica spaziale

domenica, 9 settembre 2018, 20:00

Per il primo anno il Gruppo Formazione Matematica Toscana (GFMT) "Giovanni Prodi" organizzerà, nell'ambito del 35° Convegno sulla Didattica della Matematica, la sera del 10 settembre, un'iniziativa inserita nel programma Vivi Lucca "Matematica per i cittadini", dalle ore 21 alle ore 22.30, in piazza del Giglio con due momenti fondamentali:

conferenza MATEMATICA SPAZIALE con Daniele Serra assegnato postdottorato in Fisica Matematica dell'UNIPI su:

"Come misuriamo la forma di Giove? Come scopriamo com'è fatto Mercurio al suo interno? Come calcoliamo la curvatura dello spazio-tempo? Attraverso materiale multimediale vedremo come la matematica sia indispensabile per l'esplorazione del Sistema Solare e dell'Universo".

momento interattivo con i cittadini

FIDARSI E' BENE, NON FIDARSI...PUO' ESSERE PEGGIO? a cura di Andrea Matiacic, volto televisivo e "prof" del programma AFFARI TUOI, che si baserà sull'utilizzo di un software su "Il dilemma del prigioniero" e su quesiti interattivi legati alla polemica "Affari tuoi" / "Striscia la notizia" sulla minore o maggiore frequenza con la quale venivano scelti pacchi di un certo valore nell'ambito del programma Affari Tuoi.

Il 35 Convegno sulla Didattica della Matematica avrà luogo lunedì 10 e martedì 11 settembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nel complesso di San Micheletto dove si terrà la parte conferenziale e presso l'IC centro storico per i lavori di gruppo.

Le conferenze, come i lavori di gruppo, offriranno ambienti di approfondimento e sviluppo di temi centrali per la realtà didattica della Matematica, anche collegati agli argomenti trattati nelle relazioni e ispirati al pensiero e alle ricerche condotte in ambito educativo dal Professor Vinicio Villani, illustre professore universitario recentemente scomparso, intendendo così onorarne la memoria.