Valorizzazione del territorio e internazionalità: Photolux Festival si espande

martedì, 11 settembre 2018, 14:34

di andrea salerno

Grazie al costante impegno di Photolux, il festival fotografico biennale sta diventando, anno dopo anno, sempre più conosciuto ed apprezzato anche a livello internazionale. L'attività portata avanti in prima persona dal direttore artistico Enrico Stefanelli ha visto nascere dei gemellaggi con alcuni dei più importanti festival dedicati alla fotografia a livello mondiale.

“L'obiettivo principale di Photolux è far conoscere Lucca all'estero e offrire la possibilità ai giovani di farsi conoscere – ha dichiarato Enrico Stefanelli -. Nei prossimi mesi saremo impegnati in un tour che ci vedrà partecipare ad alcuni prestigiosi festival, con cui sono attive collaborazioni. La prossima tappa sarà al Photo Annual di Beauvois, rassegna a cui partecipano fotografi provenienti da varie nazioni europee. I partecipanti, grazie al gemellaggio, lavoreranno in diversi paesi, quindi saranno presenti anche a Lucca. La seconda trasferta sarà a Palermo, lì il 22 settembre verrà varato un centro fotografico realizzato da giovani sotto i 35 anni. Da ultimo, sarà la volta del famoso Review Santa Fe Photo Festival, nel Nuovo Messico. Tali viaggi forniscono una grande occasione per fare del marketing territoriale e posso garantire che chi conosce la lucchesia ne rimane fortemente affascinato.”

Le idee in cantiere sono molte ed ambiziose, dalla possibile collaborazione con National Geographic, all'invito ricevuto dal ministero della cultura francese per curare una mostra fotografica su un artista transalpino. Come detto, però, una delle priorità di Photolux è quella di valorizzare Lucca. Qui, come da consuetudine, nel 2019 si svolgerà la biennale. Le mostre, organizzate a palazzo Ducale, si focalizzeranno su tre importanti ricorrenze storiche: i 50 anni dello sbarco dell'uomo sulla luna, con mostra multimediale e foto originali garantite dalla NASA; 250° anniversario della rivoluzione francese; trentennale dell'abbattimento del muro di Berlino.

Quest'anno, invece, dal 17 novembre al 9 dicembre, sempre presso palazzo Ducale, avrà luogo il Word Press Photo, uno dei maggiori riconoscimenti nell'ambito del foto-giornalismo. Per di più grazie all'impegno di Canon, che ha organizzato workshop in alcune delle aree più degradate d'Italia, è prevista una mostra dedicata ai lavori dei ragazzi che hanno partecipato alle lezioni.

Infine, uno dei sogni di Photolux sarebbe quello di riunire in un nuovo spazio l'archivio fotografico del comune, della fondazione Ragghianti e quello dell'Apt, in maniera da scongiurare il pericolo di danneggiamento dei materiali poiché, come detto dallo stesso Stefanelli, “rischiare di perdere gli archivi equivale a perdere la nostra memoria”.