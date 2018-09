Cultura e spettacolo



Virtuoso & Belcanto: dopo il successo di quest’estate cominciano i preparativi per l’edizione 2019

sabato, 29 settembre 2018, 13:08

di giulia del chiaro

Dopo il successo della 3^ edizione, che ha fatto registrare oltre cinquemila presenze e ha visto concorrere 135 studenti provenienti da 36 differenti paesi, Virtuoso e Belcanto guarda al futuro avviando la programmazione dell’estate 2019 che si terrà tra il 15 ed il 28 luglio.

Gli ottimi risultati ottenuti sono stati descritti, questa mattina a Teatro del Giglio, durante una conferenza stampa, dal direttore artistico, e padre della manifestazione, Riccardo Cecchetti. “Dal 2016 ad oggi la manifestazione è cresciuta e, nel corso dell’estate appena trascorsa, ci ha regalato numerose soddisfazioni in termini numerici ed artistici”. Un successo, infatti, dal punto di vista della vendita di biglietti, con 22 concerti che in alcuni casi hanno registrato il sold-out, per un totale di oltre cinquemila presenze complessive. “Ottimi risultati sono stati raggiunti anche – ha proseguito il direttore – dall’ edizione pilota del Progetto Opera che, introdotto per la prima volta quest’anno, ha visto la partecipazione di ventidue cantanti e ha mostrato di saper funzionare rendendo indispensabile un approfondimento di questo progetto per dare un respiro ancora più internazionale alla manifestazione ed avviare collaborazioni significative”. Infatti, dei ventidue partecipanti, tredici, dopo aver seguito i corsi di perfezionamento, sono stati selezionati per esibirsi in “Suor Angelica” e “Gianni Schicchi” che inaugureranno la stagione invernale di Teatro del Giglio.

Cuore di Virtuoso & Belcanto resta il festival strumentale che, realizzato tra il 16 e 29 luglio, ha registrato la partecipazione di 135 studenti provenienti da 36 differenti paesi nel mondo, selezionati tra circa 240 candidature. Il settanta percento degli studenti erano europei di cui il venti percento italiani ed un’altra buona porzione proveniente dalla Norvegia. Il restante trenta percento ha visto un’ampia adesione dal nord e dal sud America, ma in particolare dall’Asia (oltre il quindici percento).

A sottolineare il ruolo fondamentale che la manifestazione riveste sul piano internazionale è intervenuto il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, confermando come “Virtuoso & Belcanto contribuisca a far conoscere a livello internazionale la lucchesia, ed il suo spessore culturale, avviando collaborazioni musicali che, lasciando una significativa impronta culturale reciproca, sono in grado di generare anche rapporti istituzionali in cui l’istituzione Lucca dialoga con altre istituzioni, appartenenti a realtà molto diverse, come la Cina, cogliendone frutti significativi per entrambi”. Il riferimento è proprio la Cina con cui Lucca, negli ultimi anni, ha generato un rapporto privilegiato che ha condotto a diversi incontri come quello, in programma per la prossima settimana, che vedrà il sindaco, invitato tramite Virtuosa & Belcanto, ospite a Suzhou come rappresentante della città di Lucca durante un festival pucciniano.

L’invenzione di quest’anno, in termini di ospitalità, è stata “adotta uno studente” iniziativa che ha portato sette famiglie, tra cui quella del sindaco stesso, ad ospitare dieci studenti in totale con molta soddisfazione da parte delle persone che hanno aderito seguendo per due settimane il percorso dei giovani e consentendo a quest’ultimi di vivere l’esperienza instaurando un rapporto di familiarità con la città.

L’accoglienza domestica, col successo riscontrato, sarà sicuramente un elemento centrale della prossima edizione che, tra il 15 e 18 luglio 2019, vedrà molte altre novità. “La maggior parte degli artisti che hanno partecipato all’edizione di lancio nel 2016 – ha sottolineato Cecchetti – hanno poi rinnovato la loro presenza ogni anno, ma la manifestazione richiede comunque l’introduzione di novità”. È per questo che il 2019 vedrà l’inserimento, nel corpo docenti, di personaggi di grande rilevanza artistica, ma che non abbiano un eccessivo spicco nel piccolo mercato italiano dei concerti come il violoncellista Claudio Boohòrquez, il pianista Péter Nagy e il violinista Hagai Shaham. Ad accrescere il prestigio dell’appuntamento estivo lucchese saranno diverse offerte di collaborazione, con prestigiose istituzioni concertistiche ed orchestre sia italiane che estere, che saranno offerte ai migliori partecipanti e vincitori, aggiungendosi alle convenzioni già esistenti.