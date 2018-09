Cultura e spettacolo



Virtuoso & Belcanto guarda al futuro programmando la prossima edizione

sabato, 29 settembre 2018, 13:08

Virtuoso & Belcanto, nato nel 2016 da un’idea di Riccardo Cecchetti, raccoglie oggi i frutti di tre intense edizioni che hanno visto il festival di musica da camera strutturarsi e arricchirsi, acquisendo forza e credibilità a livello formativo e sul territorio, sia quanto ad appeal per il pubblico sia come riconoscimenti mediatici. L’edizione 2018 ha infatti ricevuto la prestigiosa media partnership di Rai Radio 3, e alcuni dei concerti registrati a Lucca nel corso del festival saranno trasmessi dall’emittente radiofonica durante la prossima programmazione. È inoltre notizia recente che alcuni fra i vincitori dei concorsi Virtuoso & belcanto 2018 figureranno nei concerti organizzati dalla Fondazione Zeffirelli di Firenze e dalla Scuola di Musica di Fiesole, e nel programma di Lucca Classica 2019.

A ciò, si aggiunge un importante successo in termini di vendita biglietti peri 22 concerti in cartellone programmati in 15 diverse location, che i molti casi hanno registrato il sold-out con un totale complessivo di oltre 5.000 presenze. Successo pieno anche per i “Salotti musicali” tenuti da Guido Zaccagnini e per le due mostre realizzate l’una con gli strumenti della collezione della Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona, l’altra con i quadri creati appositamente per il concerto inaugurale di Virtuoso & belcanto 2018 dagli artisti della Florence Academy of Art.

PROGETTO OPERA L’edizione 2018 del festival di musica da camera è stata preceduta da una novità, il progetto Opera (25 giugno – 7 luglio) cui hanno partecipato 22 cantanti selezionati fra oltre cento candidature pervenute tramite la piattaforma danese truelinked.com. Questi giovani artisti lirici hanno seguito i corsi di perfezionamento in Tecnica vocale, Repertorio e Arte scenica con maestri di livello internazionale –Dimitra Theodossiou, David Rendall, Salvador Carbò, Ross Craigmile, Dongmi Grace Lee, Aldo Tarabella, Massimo Morelli – e molti di loro sono stati selezionati per esibirsi lo scorso luglio nella Cartolina pucciniana dedicata a Trittico e in Suor Angelica e Gianni Schicchi che inaugurerà la stagione lirica 2018-2019 del Teatro del Giglio.

FESTIVAL STRUMENTALE Ottimi successi quindi per l’edizione “pilota” del progetto Opera, anche se il cuore di Virtuoso & Belcanto rimane il festival strumentale, che si è svolto lo scorso luglio (dal 16 al 29). Per l’edizione numero tre del festival sono arrivati a Lucca 135 bravissimi studenti provenienti da 36 differenti paesi del mondo, la maggior parte dei quali dall’Europa (circa il 70%), di cui circa il 20% dall’Italia ed il resto da altri 22 Paesi europei (una nutrita presenza di studenti dalla Norvegia, quasi il 12% degli europei, seguita in ordine di presenza da Francia, Regno Unito, Finlandia e Spagna), mentre restante 30% si è diviso in parti sostanzialmente uguali fra America e Asia. Le presenze maggiori sono state dagli USA, Cina e Taiwan, Corea del Sud e Canada. Ma c’è stata una presenza sostanziale anche dall’America Latina (Brasile, Cile, Venezuela, Costa Rica e Argentina), oltre che dall’Oceania (Nuova Zelanda).

Fra i partecipanti, delle eccellenze assolute: Szymon Nehring, vincitore del concorso Rubinstein 2017, e Yannick Van de Velde, già vincitore del primo concorso pianistico Virtuoso & Belcanto, che ha esordito come solista accompagnato dai Berliner Philharmoniker nella primavera 2018 e che è stato appena nominato professore del Conservatorio Reale di Bruxelles. Ancora: il duo composto da Haim Choi e Thomas Kelly, il giovane, formidabile pianista italiano che studia a Yale, Gabriele Strata. Una menzione particolare meritano i vincitori dei premi del concorso violinistico, dove la giuria - dato l’eccezionale livello dei concorrenti - ha deciso di assegnare un primo premio assoluto (andato alla violinista italo-canadese Mariane De Tomaso) e 3 secondi premi ex-aequo (Samuel Andonian - 1998 USA, Jonathan Masaki Schwarz - 1996 Germania, Gregory Lewis - 1996 Canada), e menzioni d’onore a due giovanissimi talenti come il norvegese Joakim Røbershagen (2000) e la britannica di origine turche Ezo Den Sarici (2002).

Con gli studenti e per gli studenti, l’edizione 2018 del festival ha portato a Lucca 18 concertisti e docenti provenienti dalle più prestigiose istituzioni musicali e internazionali - Luc-Marie Aguera, Boris Berman, Jan Bjøranger, Adrian Brendel, Riccardo Cecchetti, Paul Cortese, Luigi De Filippi, Yejin Gil, Bruno Giuranna, Eszter Haffner, Ilmari Hopkins, Xenia Jankovic, Ian Jones, Ani Kavafian, Sandro Meo, Alain Meunier, Bård Monsen, Wei-Yi Yang -, che nelle due settimane di festival hanno tenuto lezioni, concerti e preso parte alle commissioni dei cinque concorsi riservati agli studenti che hanno assegnato importanti premi in denaro, strumenti musicali e concerti.

Anticipazioni. L’edizione 2019 di Virtuoso & Belcanto si terrà dal 15 al 28 luglio. Nel corpo docenti alcune importanti “novità”, come Claudio Bohórquez, violoncellista vincitore dei primi premi assoluti ai concorsi di Ginevra, Rostropovich e Casals, insegna all’Hochschule di Stoccarda e alla prestigiosissima Hanns Eisler di Berlino, la più importante accademia tedesca; il pianista Péter Nagy, si è esibito con grandissimi musicisti fra cui, attualmente, in duo con Bohórquez e Kavakos; Hagai Shaham, violinista vincitore del primo premio assoluto all’ARD di Monaco, insegna alla Buchmann-Metha School of Music a Tel Aviv ed è uno dei docenti di violino e solisti più ricercati al mondo. Ai migliori partecipanti e vincitori dei concorsi di strumento e musica da camera saranno offerti, nell’edizione 2019 del festival, molti importanti concerti in prestigiose istituzioni concertistiche e orchestre italiane ed estere con le quali sono in via di definizione convenzioni e collaborazioni che andranno ad aggiungersi a quelle già in essere.

Ideato da Riccardo Cecchetti (direttore artistico), promosso e realizzato da Comune di Lucca, Associazione Voces Intimae e Teatro del Giglio, Virtuoso & Belcanto offre alla città e ai suoi ospiti una programmazione concertistica degna dei più importanti festival internazionali di musica classica, che correda l’articolato programma di masterclass e concorsi, fulcro del festival, nato per creare occasioni di formazione, conoscenza e collaborazione tra giovani musicisti e importanti concertisti e docenti di fama internazionale, dando al tempo stesso un’occasione unica di confronto fra nuovi talenti.



Virtuoso & Belcanto desidera ringraziare tutti coloro che, in vario modo, hanno contribuito alla realizzazione e al successo dell’edizione 2018. In primo luogo BioNatura (Main Sponsor), Guidi Car - Kia - B&B Anfiteatro, Ristorante tre Merli – Comfortravel, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Lucca Promos, Ego Wellness Resort, Fabio Francesconi Srl, Musicherie.com di Antonio Bonacchi, Naturanda, Studio Guidi - Consulenza del Lavoro, Confindustria Lucca, Confcommercio Lucca, Fondazione Giacomo Puccini di Lucca, Fondazione Ragghianti, Scuola di Musica di Fiesole, Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona, Florence Academy of Art, Fondazione Lucchi, Fondazione Zeffirelli, Unicoop Firenze, Le Dimore del Quartetto, Cluster, Animando, Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, Toscana Promozione Turistica, Istituto Italiano di Cultura di Londra, Provincia di Lucca, Camera di Commercio di Lucca, Rai Radio3 (Media Partner) e Demia.Org (comunicazione).

Si ringraziano inoltre coloro che hanno finanziato i premi dei concorsi: Richard e Maria Allwine, Ego Wellness Resort, Fabio Francesconi s.r.l. (concorso pianoforte), Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona e Musicherie di Antonio Bonacchi (concorso violino), Associazione Piero Farulli – La Musica un bene da restituire onlus e Fondazione Lucchi (concorso viola), Jean-Luc Tauziede e Fondazione Lucchi (violoncello), Animando e Associazione Lucchesi nel Mondo (concorso musica da camera). Si ringraziano inoltre Naturanda, Studio Guidi, Event Service, Fattoria del Teso, Forno Pandemonio.