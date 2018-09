Vivaldi e Boccherini in San Francesco con i “Cori in concerto”

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 8 settembre 2018, 12:56

Nel settembre lucchese c’è una fiera, quella degli animali, che sicuramente è una tradizione per Lucca. Oggi il fotografo Alessandro Tosi l’ha festeggiata con una mostra: Lucca al Foro Boario. Istantanee della fiera degli animali

sabato, 8 settembre 2018, 12:16

Lucca riscopre un suo importante cittadino dimenticato e lo fa con un convegno internazionale di studi che porterà in citta studiosi di tutta Europa. Per i 300 anni dalla scomparsa la città rende finalmente giustizia ad un genio dell'architettura, don Domenico Martinelli, per troppo tempo dimenticato

sabato, 8 settembre 2018, 11:22

Ripartono le attività dell’associazione culturale “Nati per scrivere”, dopo la pausa estiva. Il 9 ottobre 2018 inizia a Lucca il laboratorio di scrittura e lettura creativa, rivolto a tutti coloro che amano scrivere e lavorare di fantasia, un luogo di incontro di idee, per confrontarsi e crescere assieme, con umiltà...

sabato, 8 settembre 2018, 09:02

Il 28 settembre 2018 partirà il nuovo corso di storia del cinema a Lucca. Si tratta di un viaggio che, in 12 lezioni e altrettante proiezioni di film, ripercorrerà la storia del cinema, dalle basi del linguaggio filmico fino alle nuove tecnologie 3D, virtuali e olografiche

venerdì, 7 settembre 2018, 12:27

Al via il primo concerto della decima edizione della rassegna musicale "Suoni di Lucca" a Palazzo Pfanner, in programma per Sabato 8 settembre alle ore 21, nella prestigiosa sede di Palazzo Pfanner situato in via degli asili, n 33

venerdì, 7 settembre 2018, 11:38

A vent’anni esatti dalla scomparsa di Lucio Battisti (era il 9 settembre 1998) sono tante le commemorazioni ed omaggi in suo onore. E proprio per quel giorno, per il 9 settembre, è prevista l’uscita sul mercato del libro Lucio Battisti: che cos’è il genio?, opera prima di Giacomo Bernardi