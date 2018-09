X^ Edizione Suoni di Lucca: musica a Palazzo Pfanner

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 19 settembre 2018, 16:58

Il comune di Lucca e associazioni invitano genitori e tutte le persone interessate a 16 incontri dal 21 settembre 2018 a 25 maggio 2019 in cui confrontarsi e discutere con esperti sui principali problemi che mamme e papà affrontano nell'educazione dei figli

mercoledì, 19 settembre 2018, 16:00

È possibile utilizzare il cartone riciclato per far fronte a un'emergenza abitativa dopo un terremoto, per esempio? Sì, almeno secondo Nicolas Bertoux, artista francese, versiliese d'adozione e direttore artistico della sezione outdoor di Cartasia-Lucca Biennale, che ha progettato "Pirouette" (piroetta) una tenda modulare in cartone che può essere usata nelle...

mercoledì, 19 settembre 2018, 14:41

Proseguono le grandi collaborazioni internazionali per Photolux. Oggi infatti il direttore della biennale lucchese di fotografia, Enrico Stefanelli è stato ospite del prestigioso festival francese PhotAumnales che si sta svolgendo in questi giorni a Beauvois e che richiama artisti da tutta Europa

mercoledì, 19 settembre 2018, 14:18

“Insieme per sogni e chimere…?” è il titolo del workshop condotto da Isabella Ghilarducci, formatrice in apprendimento cooperativo, che si terrà alla Fondazione Ragghianti sabato 22 settembre, nell’ambito della mostra “Per sogni e per chimere. Giacomo Puccini e le arti visive”

mercoledì, 19 settembre 2018, 08:44

Sabato 22 e domenica 23 settembre 2018 a Fuoricentro (San Concordio, Lucca) porte aperte per l'open day con corsi per tutti, anche per i piccolissimi con le loro mamme

martedì, 18 settembre 2018, 14:28

Drammaturgia, opera lirica, musical e varietà: saranno questi i generi messi in scena a partire dal 22 settembre per l’edizione 2018 della rassegna di teatro amatoriale AmaTeatro che, ospite di San Girolamo, per quest’anno si protrarrà fino al 19 gennaio con sette appuntamenti