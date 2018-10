Cultura e spettacolo



A lezione di sceneggiatura con Massimo Gaudioso

lunedì, 8 ottobre 2018, 11:52

di annalisa ercolini

Al complesso San Micheletto si è tenuta la lezione di cinema nell’ambito del masterclass di “Scrivere Cinema 2018” con Massimo Gaudioso, sceneggiatore per Matteo Garrone del film Dogman, candidato all’Oscar 2019.

Gaudioso attore, regista e sceneggiatore, inizia la sua carriera con “spensieratezza e passione” come ha sottolineato nel coinvolgente corso. Con una laurea in Economia e Commercio, lavora in pubblicità per molti anni frequentando seminari di regia con Nanni Loy e di sceneggiatura con Linda Seger e Ugo Pirro. Nel 1996 si diletta nella regia con Il caricatore con il quale comincerà a raccogliere i primi premi, successivamente si metterà dietro la macchina da presa altre due volte: La vita è una sola (1999) e Un paese quasi perfetto (2016).

Collabora con importanti nomi del cinema italiano passando dal genere comico con registi come Carlo Verdone nel film L’abbiamo fatta grossa, poi con Lucio Pellegrini E’ nata una star? E ancora Benvenuti al Sud remake del film francese del 2008 Giù al Nord. Ciò nondimeno il sodalizio artistico più fortunato, sicuramente colmo di premi è con Matteo Garrone con il quale collabora in sette film, ottenendo due David di Donatello come Migliore sceneggiatura nel 2003 per L’imbalsamatore e nel 2009 per Gomorra, Gran Premio Speciale della giuria al Festival di Cannes nel 2012 per Reality fino a giungere alla candidatura all’Oscar 2019 per Dogman.

“La prima sceneggiatura che ho scritto riguardo al film Estate romana di Matteo, non c’era sceneggiatura” – così descrive il primo lavoro con il regista Garrone. “Il lavoro di sceneggiatore l’ho imparato strada facendo. – ribadisce Gaudioso - Nell’Imbalsamatore, per esempio, Matteo aveva avuto l’idea leggendo fatti di cronaca. C’erano delle immagini molto potenti quindi siamo partiti anche da qui. Inoltre avere un genere di riferimento aiuta per la struttura narrativa, in questo film la fiaba e il noir sono stati indispensabili per costruire i personaggi.”

Nella lezione Gaudioso, ha illustrato come inizia la costruzione di una storia, ha chiarito quanto è indispensabile e fondamentale una scaletta in una vicenda molto ampia. A questo proposito si è definito un “scalettomane”, ovvero un amante delle tracce. L’altro punto focale è stato senz’altro quando ha spiegato come da un’idea si costruisca un percorso, non una storia e di quanto la ricerca sia necessaria e basilare per ogni film soprattutto in quelli di cronaca. E ha concluso narrando aneddoti simpatici tratti da ogni film con Garrone. Al termine del corso, il pubblico presente si è intrattenuto con lo sceneggiatore il quale non si è risparmiato nelle risposte e simpaticamente si è lasciato immortalare in una foto di gruppo.

Nella lezione ha raccontato un po' i suoi esordi con affetto ma lei ha vinto premi molto prestigiosi, come si arriva a questi traguardi?

“All’inizio sono la passione e un pizzico di talento che ti portano avanti. I premi indubbiamente fanno sempre piacere, ma sono un complemento a qualcosa che già è gratificante. Fare un lavoro che ti piace e farlo bene è una soddisfazione. Dopo una lunga gavetta in maniera laterale, piano piano ho iniziato con dei cortometraggi che sono stati apprezzati e poi 20 anni fa ho conosciuto Matteo Garrone con il quale ho fatto un percorso.”

Sette film con il regista Garrone, ma anche collaborazioni più comiche come con Carlo Verdonee altri. Quindi il suo modo di scrivere è anche più leggero, simpatico?

“Tendenzialmente a me piace molto di più la commedia, cose che facciano ridere. Con Matteo riesce un po' meno tuttavia mi sono ricavato un piccolo spazio che per me è vitale perché sento di avere un temperamento così. E’ particolarmente entusiasmante entrare in sale e vedere la gente che ride alle batture che hai scritto ed esce contenta, questo per me è bellissimo, impagabile.”

Ha un segreto da fornire a chi si vuole avvicinare alla scrittura?

“Essere se stessi, non farsi prendere da situazioni esterne. Se si è fedeli a se stessi si raccontano le storie con una verità che gli altri comprendono. Se questo non succede le storie diventano fredde. La verità deve trasparire. Riesci ad entrare nei personaggi solo se ti metti a nudo veramente come essere umano.”

Un sogno nel cassetto?

“Continuo a lavorare facendo cose che mi piacciono non sempre succede, però, ho dei progetti già in corso. Mi piace cambiare genere: western, commedia strappalacrime.”