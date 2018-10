Cultura e spettacolo



"A scuola con il Cuore": la Mirco Ungaretti Onlus inizia i corsi 2018

venerdì, 26 ottobre 2018, 17:17

di gabriele muratori

Con due classi quarte della scuola superiore ISI Paladini, l'associazione "Mirco Ungaretti Onlus" che da sei anni opera sul territorio lucchese per l'insegnamento delle manovre di Blsd, ha dato inizio nella mattinata di ieri, al progetto "A scuola con il cuore", sancendo il nuovo ciclo formativo per l'anno scolastico 2018/2019 con e per gli istituti superiori della provincia di Lucca in collaborazione con l'associazione stessa.

La nuova "location" scolastica allestita nei container che tanto hanno fatto discutere, si è comunque ben prestata al taglio del nastro del progetto per il nuovo anno, tanto che i 36 studenti coinvolti hanno partecipato interessati all'apprendimento delle manovre salvavita.

Come ulteriore novità, gli studenti del Paladini, hanno avuto come istruttrice la loro professoressa Alessandra Nannini, formata ad hoc per insegnare la rianimazione cardiopolmonare ai propri alunni. "Stiamo lavorando per formare i docenti scolastici all'insegnamento diretto agli studenti" - riferisce Stefano Ungaretti, presidente dell'associazione - "l'importante obiettivo è far si che il primo soccorso rientri definitivamente nelle materie di scuola, e non solo negli istituti superiori ma anche e soprattutto nelle scuole elementari e medie".