Alla Biblioteca Agorà presentazione del quadro “Che fare?” di Paolo Baratella

mercoledì, 10 ottobre 2018, 11:29

L’Orchestra dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”, diretta da GianPaolo Mazzoli, torna a esibirsi nella chiesa di S. Francesco, questa volta accompagnata dal pianoforte di Simone Soldati, in un evento tutto dedicato ai grandi compositori lucchesi

mercoledì, 10 ottobre 2018, 11:17

L'incontro è a ingresso libero nell'auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino 7 a Lucca), in questa occasione in orario serale, moderato da Massimo Toschi, si affrontano i temi del lavoro, della disoccupazione, del suicidio, della vita, di sindacati e partiti sganciati...

mercoledì, 10 ottobre 2018, 11:08

Tornano in Italia i Toto con il tour che celebra i 40 anni della loro carriera e che sta facendo registrare il sold out in tutto il mondo. Il “40 Trips Around The Sun Tour “farà tappa a Marostica, Roma e Lucca per tre concerti in cui riascoltare tutte le...

mercoledì, 10 ottobre 2018, 09:48

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto

mercoledì, 10 ottobre 2018, 09:33

Venerdì 12 ottobre alle ore 17:30 nel Mezzanino della Fondazione Ragghianti di Lucca (in via San Micheletto 3, con ingresso libero) si terrà il secondo incontro del ciclo di conferenze, a cura di Paolo Bolpagni, “L’arte degli altri”, dedicato alle culture artistiche extraeuropee

martedì, 9 ottobre 2018, 14:34

A Lucca sono attivi due master che mirano a formare professionisti in questi ambiti, due percorsi specializzanti che nascono dalla collaborazione dell’ISSM “L. Boccherini” in collaborazione con Celsius e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio e della Fondazione Banca del Monte di Lucca