Cultura e spettacolo



Alla Fondazione Ragghianti il ciclo di eventi “L’arte degli altri”

martedì, 2 ottobre 2018, 12:15

Sarà dedicata alle culture artistiche extraeuropee la nuova rassegna di incontri che prenderà avvio venerdì 5 ottobre alle ore 17:30 nel Mezzanino della Fondazione Ragghianti, all’interno del Complesso monumentale di San Micheletto (in via San Micheletto 3 a Lucca).

Il ciclo di conferenze, a ingresso libero, ha per titolo “L’arte degli altri” e approfondisce un tema rispetto al quale Carlo Ludovico Ragghianti e Licia Collobi furono pionieri in Italia soprattutto a partire dagli anni Cinquanta, quando, con uno sguardo storico, critico ed estetico, allargarono l’orizzonte degli studi alle culture artistiche extraeuropee.

I casi affrontati sono soltanto alcuni dei moltissimi che potrebbero essere oggetto di trattazione, ma, ciascuno a suo modo, sono esemplari; inoltre è riservata un’attenzione speciale alla contemporaneità, cioè alla dialettica fra tradizione e presente nelle culture figurative lontane dalla nostra.

La scelta dei relatori degli incontri vede alternarsi studiosi provenienti dall'accademia e operatori culturali e collezionisti che hanno sviluppato particolari competenze sulla base di una sconfinata passione e di un’esperienza diretta maturata “sul campo”.

Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti e curatore della rassegna: «Una delle sfide dell’oggi consiste nel proporre una visione positiva della diversità culturale e nell’individuare le condizioni grazie alle quali essa possa essere una ricchezza, promuovendo i legami che ci uniscono nello scambio e nel dialogo; l’arte, grazie all’immediatezza iconica della sua comunicazione, consente comprensioni e confronti tra culture diverse più rapidi ed efficaci di quelli che passano attraverso il linguaggio verbale».

Il primo incontro, Gli “altri” in mostra. I Ragghianti e le culture extraeuropee tra studio e divulgazione, tenuto da Silvia Massa ed Elena Pontelli, si svolgerà venerdì 5 ottobre e introdurrà il ciclo prendendo in esame la motivazione storico-estetica e il percorso di studio e analisi sviluppato dai due studiosi, partendo dalle mostre allestite a Firenze tra gli anni Cinquanta e Ottanta del Novecento. Dall’Africa alla Cina, dall’India all’Oceania, il loro sguardo si spinse oltre le gerarchie culturali, per proporre anche in Italia una nuova prospettiva sull’arte “esotica”.

Silvia Massa ed Elena Pontelli sono dottorande in Analysis and Management and Cultural Heritage presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca. Hanno entrambe esperienze di collaborazioni con importanti istituzioni e musei italiani e stranieri e per la Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti stanno curando un volume dedicato alle mostre organizzate da Carlo Ludovico Ragghianti.







Programma delle successive conferenze:

Venerdì 12 ottobre 2018, ore 17:30

Leda Fletcher

La via cinese dell’arte contemporanea

Venerdì 19 ottobre 2018, ore 17:30

Edda Bresciani (con Alessandro Tosi)

L’arte dei netsuke giapponesi

Venerdì 26 ottobre 2018, ore 17:30

Emanuele Arciuli

Walk in Beauty. Percorsi nell’arte nativo-americana contemporanea

Per informazioni:

www.fondazioneragghianti.it - info@fondazioneragghianti.it - tel. 0583 467205