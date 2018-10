Cultura e spettacolo



Alla Fondazione Ragghianti la conferenza “La via cinese dell’arte contemporanea”

mercoledì, 10 ottobre 2018, 09:33

Venerdì 12 ottobre alle ore 17:30 nel Mezzanino della Fondazione Ragghianti di Lucca (in via San Micheletto 3, con ingresso libero) si terrà il secondo incontro del ciclo di conferenze, a cura di Paolo Bolpagni, “L’arte degli altri”, dedicato alle culture artistiche extraeuropee.

La conferenza “La via cinese dell’arte contemporanea” tratterà il vasto e complesso tema del passaggio dalla pittura tradizionale cinese all’arte moderna e contemporanea, dei contatti con l’Occidente e delle varie scuole di artisti cinesi, dei primi gruppi sorti dopo la morte di Mao e della loro evoluzione, delle diverse tipologie di espressione e tecnica artistica sviluppatesi nell’arte cinese contemporanea, del mercato che cambia e della situazione attuale, e infine del sistema delle gallerie, dei musei e delle case d’asta. L’obiettivo sarà di fornire un panorama organico e linee di lettura fondamentali di un fenomeno che ha caratterizzato gli ultimi quarant’anni della storia cinese.

Relatrice dell’incontro sarà Leda Fletcher, le cui varie esperienze professionali, a partire dal 1970, sono avvenute in parallelo con lo studio della cultura cinese, prima all’ISMEO di Milano, poi nelle università di Westminster a Londra e infine a Ginevra, con cinque anni di specializzazione in cinese classico. Nel 1999 Leda Fletcher decise di aprire a Ginevra una galleria dedicata all’arte cinese contemporanea, il cui scopo principale era quello di introdurre al pubblico artisti cinesi ancora sconosciuti in Europa. La Galleria Leda Fletcher è stata infatti la prima del genere in Svizzera e una delle rare in Europa all’epoca. Grazie ai frequenti viaggi in Cina, Taiwan, Hong Kong ed Europa alla ricerca di sempre nuovi artisti, la galleria ha potuto ospitare quasi una mostra al mese per dieci anni. Negli ultimi anni Leda Fletcher ha aperto anche una galleria a Shanghai, a Moganshanlu, la nuova zona della città dedicata all’arte. Ora Leda Fletcher è consulente nel campo del collezionismo.