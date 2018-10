Cultura e spettacolo



Balestrieri e sbandieratori lucchesi sbarcano a Bollywood

domenica, 7 ottobre 2018, 11:17

Inusuale novità fra le tante attività a cui prendono parte le due associazioni di rievocazione storica lucchesi Contrade San Paolino e Sbandieratori e Musici Città di Lucca. Nella giornata di sabato 6 ottobre sul Ponte di Mezzo a Pisa fin dalle prime luci dell’alba, le due associazioni sono state protagoniste nelle riprese di una scena del film Amour di produzione indiana.

Il film è ambientato negli anni ‘70 e narra di una storia d’amore impossibile fra un chiromante, interpretato da Prabhas (uno dei più famosi attori di Bollywood) che si innamora perdutamente di una popolare dottoressa in medicina, interpretata da Pooja Hegde, attrice e modella che ha partecipato anche a diverse edizioni di Miss India. Il tutto in pieno stile musical come vuole la tradizione cinematografica indiana. L’uscita del film in tutto il mondo è prevista per marzo 2020.

Molti i cittadini pisani e semplici curiosi che si sono avvicinati al set cinematografico, attirati in lontananza dal rullo dei tamburi e che si sono poi ritrovati davanti alle due associazioni lucchesi in trasferta, i cui volontari hanno dimostrato ancora una volta una grande dedizione e professionalità per la propria attività, tenendo duro per quasi 12 ore totali di attività con poco più di mezz’ora di pausa pranzo.