Cultura e spettacolo



Centenario di fine Prima Guerra Mondiale: le rievocazioni della città per la memoria storica

venerdì, 26 ottobre 2018, 14:29

di gabriele muratori

Accompagnata da vari esponenti di alcune associazioni ed enti storici della città di Lucca, questa mattina l'assessore comunale Ilaria Vietina, ha presentato presso la sala degli specchi di palazzo Orsetti il consistente programma culturale rievocativo dell'evento che nei prossimi mesi di novembre e dicembre celebrerà i cento anni dalla fine della 1° guerra mondiale. Una manifestazione ben condivisa da comune e provincia e promossa con la stretta collaborazione delle associazioni locali, dove verrà tenuto alto il ricordo di tutto quello che è stato il primo conflitto bellico per la nostra società e sul nostro territorio. "Il 4 novembre prossimo sarà trascorso un secolo di storia dalla fine della 1° guerra" - commenta l'assessore – "e da li avrà inizio il ciclo di spettacoli, dibattiti e incontri aperti alla cittadinanza e alle scolaresche, con i quali saranno narrati fatti significativi avvenuti sul nostro territorio". Particolare spazio sarà poi dato all'immagine della donna in generale, spesso e volentieri protagonista dietro le quinte delle linee di combattimento. Difatti tutto prenderà il via giovedì 1° novembre, dove alle ore 17 presso palazzo ducale di piazza Napoleone, sarà proprio la presentazione del libro "Donne in marcia contro la guerra" a tagliare il nastro della manifestazione. In concomitanza col pieno svolgimento della fiera internazionale del fumetto, domenica 4 novembre, in collaborazione proprio con LuccaComics&Games, sarà effettuata una cerimonia in favore delle forze armate e dell'unità nazionale, mentre sempre a palazzo ducale si terrà un dibattito relativo alla guerra del giovane Tolkien, militare e scrittore britannico. Seguiranno nei giorni successivi, proiezioni di filmati e altre presentazioni di libri, tra cui importanti reperti recentemente ritrovati, composti di diari e lettere di soldati all'epoca partiti per il fronte bellico. Sabato 10 novembre, presso la sala del consiglio di palazzo Santini, sarà poi ricordato il celebre poeta lucchese Giuseppe Ungaretti, anch'esso protagonista del conflitto dopo essere rientrato appositamente dall'Egitto, mentre venerdì 16 alle ore 21, presso il teatro di San Girolamo, "Figlie dell'Epoca", con replica per le scolaresche il sabato mattina successivo alle ore 10. Un programma ricco che si concluderà il 2 dicembre con "L'assalto 2018-1918" presso il teatro Nieri di Ponte a Moriano, del quale riferiscono, avrà tutti appuntamenti a ingresso gratuito. "Parlare di guerra per celebrare la pace" - conclude soddisfatta Ilaria Vietina – "Invitiamo la cittadinanza e le scolaresche a partecipare attivamente per dare spazio a importanti ed emozionanti momenti di riflessione".

Queste le associazioni compartecipanti: Associazione nazionale combattenti e reduci, Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, Fondazione associazione nazionale partigiani d'Italia, Associazione volontari della libertà, Federazione italiana associazioni partigiane, Federazioni italiana volontari della libertà, Cineforum Ezechiele, Istituto storico della resistenza e dell'età contemporane, istituto storico lucchese di Ponte a Moriano, Lucca Crea e Scuola della pace della provincia di Lucca.

Per informazioni sull'evento, i cittadini possono contattare il comune di Lucca al 0583402002 oppure direttamente sul sito www.comune.lucca.it