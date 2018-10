Claudio Menconi alla Prova del cuoco di Elisa Isoardi

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 1 ottobre 2018, 14:49

Una due giorni dedicata alla cultura ed al confronto tra i vari soggetti che la promuovono e la valorizzano: questa sarà la 14^ edizione di LuBeC, organizzata da Promo PA. “Patrimonio Culturale, risorsa d'Europa”, questo sarà il tema cardine della manifestazione che si svolgerà il 4 e 5 ottobre presso...

lunedì, 1 ottobre 2018, 14:02

Dopo il successo di partecipazione dello scorso anno, il generale Silvio Ghiselli torna con un'altra conferenza di ambito storico militare. Appuntamento martedì 9 ottobre alle 18 nell'auditorium del Palazzo delle Esposizioni (della Fondazione Banca del Monte di Lucca), a ingresso libero

lunedì, 1 ottobre 2018, 13:19

Nuova importante collaborazione per Enrico Stefanelli di Photolux. Il direttore della biennale lucchese di fotografia è stato infatti invitato a inaugurare la mostra “#18Esplorazioni Nuove mappe per la fotografia”che si sta tenendo a Palermo in questi giorni

lunedì, 1 ottobre 2018, 13:01

Massimo Gaudioso, sceneggiatore per Matteo Garrone di "Dogman", il film italiano candidato agli Oscar, terrà una lezione di cinema nell'ambito della masterclass in programma al corso di alta formazione "Scrivere di cinema", sabato 6 ottobre, a Lucca presso il complesso di San Micheletto (aula 6, via San Micheletto, 3, ore...

lunedì, 1 ottobre 2018, 12:11

La Scuola IMT Alti Studi Lucca è stata selezionata come partner internazionale di primario interesse dal governo dell'Uzbekistan per promuovere attività di ricerca sul grande filosofo uzbeko Avicenna (Ibn Sīnā)

lunedì, 1 ottobre 2018, 11:21

Venerdì 5 ottobre a partire dalle 15 il Dipartimento Materno Infantile invita nella Cittadella della Salute “Campo di Marte” chiunque abbia voglia, interesse o semplice curiosità di sapere qualcosa di più sull’allattamento al seno