Cluster Music Festival 2018, sette eventi in quattro week-end

lunedì, 8 ottobre 2018, 10:19

La Cluster propone per la seconda volta il Cluster Music Festival dedicato alla musica dei nostri giorni, dopo il grande successo della prima edizione 2017. Il primo concerto è in programma sabato 20 ottobre alle ore 17 nell’oratorio di S. Giuseppe con il Duo composto dal soprano Maria Elena Romanazzi e la pianista Raffaella Ronchi. In programma musiche di George Crumb e dei soci Cluster Andrea Benedetti, Francesco Cipriano e Girolamo Deraco. Chiusura del Festival sabato 17 novembre con la pianista coreana Eunmi Ko. La prima novità che appare è la realizzazione di un calendario di eventi (sette nel suo totale) che saranno organizzati attraverso quattro week end pomeridiani. Il tutto attraverso preziose collaborazioni con altre organizzazioni culturali. In questo Festival sono quelle con la Regione Puglia, il Festival Internazionale della Robotica di Pisa, Il Festival Pucciniano di Torre del Lago, la Fondazione Giacomo Puccini di Lucca, la delegazione del FAI di Lucca e Massa Carrara, il gruppo corale “Il Baluardo”, la Compagnia dei Balestrieri e il Circolo del Cinema di Lucca. La seconda cosa , fondamentale per la cultura musicale, riguarda i brani dei programmi concertistici, che conterranno ben diciotto composizioni di Soci Cluster . Molte di queste in “prima assoluta”, incrementando l’aspetto innovativo della Cluster, che mira a far conoscere al mondo i nuovi linguaggi che provengono principalmente da musicisti lucchesi o che orbitano nell’ambiente musicale locale per concetti didattici e lavorativi. Un numero importante di brani che entreranno di diritto negli scambi internazionali di produzioni, aumentati notevolmente in questi ultimi anni: dal Giappone, All’Azerbaijan, dalla Germania all’Ungheria, dall’America del Nord fino al Centro America. A proposito di quest’ultima va evidenziata la richiesta, da parte del Messico, Paraguay e Argentina , della replica del Corso Internazionale di Composizione per opera lirica italiana “Giacomo Puccini” nei rispettivi Paesi , realizzata nei mesi precedenti attraverso la presenza del Maestro Girolamo Deraco, docente di composizione e ideatore del corso, nonché Direttore artistico della Cluster. Una felice realtà che sta letteralmente “esplodendo” con la messa in scena nel Teatro di San Girolamo, in prima assoluta, di opere-studio provenienti dal Corso, secondo una convenzione siglata con il Teatro del Giglio che porterà negli anni prossimi a realizzare un Festival primaverile dedicato alla nuova opera lirica italiana. Senza dimenticare i contatti con altri Paesi europei dove la Cluster sarà presente nel prossimo anno con l’allestimento di nuove opere-studio composte da musicisti di tutto il mondo provenienti dal Corso “Giacomo Puccini”. Tutti i concerti della Cluster sono a ingresso libero grazie al sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

ANTEPRIMA CLUSTER MUSIC FESTIVAL 2018

1) 29/9 Sala Caruso del Festival Pucciniano di Tore del lago - ore 21

Dott. Streben – Robot Opera di Girolamo Deraco

(in collaborazione col Festival Internazionale della Robotica e Festival Pucciniano)

CLUSTER MUSIC FESTIVAL 2018

1) 20/10Oratorio S. Giuseppe – ore 17

Crumb portrait

Duo Maria Elena Romanazzi , soprano e Raffaella Ronchi, pianoforte

(in collaborazione con la Regione Puglia)

2) 21/10Oratorio S. Giuseppe– ore 17

Ilaria Baldaccini , pianoforte

Concerto commemorativo dedicato a Claudio Josè Boncompagni, Daniele Lombardi, Fabio Neri Joseph Vella

3) 27/10 Chiesa di S. Caterina – ore 17

Cluster Giovani

Yugen Ensemble

(in collaborazione con la delegazione FAI di Lucca e Massa Carrara)

4) 28/10 Chiesa di S. Caterina – ore 17

Duo Dubois ( Sax - Percussioni)

(in collaborazione con la delegazione FAI di Lucca e Massa Carrara)

5) 10/11San Micheletto – ore 17

Seminario di Lucio Gregorettisulla musica da film

(in collaborazione con il Circolo del Cinema di Lucca)

6) 11/11 Baluardo dei Balestrieri - ore 17

Concerto di musica elettronica dei soci Cluster

(in collaborazione con il gruppo corale lucchese “Il Baluardo” e Compagnia dei Balestrieri)

7) 17/11 Oratorio di S. Giuseppe – ore 17

Concerto della pianista Coreana Eunmi Ko

(in collaborazione con il Puccini Days)