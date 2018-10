Combattere le fake news: l'ordine dei medici lancia la campagna “una bufala ci seppellirà?”

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 10 ottobre 2018, 15:34

29 mila 549 i visitatori che sono saliti alla Casa Natale al 31 agosto 2018: 2.140 ingressi in più, un incremento quindi del 7,81 per cento rispetto al 31 agosto 2017 che segnava la quota di 27409 ingressi; il 19,85 per cento sul 2016 che registrava 24654 ingressi;il 34,33 per...

mercoledì, 10 ottobre 2018, 14:36

Cosa intendiamo con bellezza? Da dove vengono ispirazione e creatività? Qual è il rapporto tra il bello e il brutto? E ancora è possibile, oggi, vedere il bello in un'accezione non solo estetica, ma strettamente connesso al bene e al vero? A questi e ad altri interrogativi cercherà di rispondere...

mercoledì, 10 ottobre 2018, 13:56

L’associazione Cluster, che da nove anni si impegna a promuovere compositori contemporanei lucchesi e non organizza, per il secondo anno, il Cluster Music Festival: sette eventi, che saranno inseriti all’interno dei Puccini Days, per quattro week-end che vanno dal 20 ottobre al 17 novembre, tutti a ingresso gratuito grazie al...

mercoledì, 10 ottobre 2018, 11:29

L’Orchestra dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”, diretta da GianPaolo Mazzoli, torna a esibirsi nella chiesa di S. Francesco, questa volta accompagnata dal pianoforte di Simone Soldati, in un evento tutto dedicato ai grandi compositori lucchesi

mercoledì, 10 ottobre 2018, 11:17

L'incontro è a ingresso libero nell'auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino 7 a Lucca), in questa occasione in orario serale, moderato da Massimo Toschi, si affrontano i temi del lavoro, della disoccupazione, del suicidio, della vita, di sindacati e partiti sganciati...

mercoledì, 10 ottobre 2018, 11:08

Tornano in Italia i Toto con il tour che celebra i 40 anni della loro carriera e che sta facendo registrare il sold out in tutto il mondo. Il “40 Trips Around The Sun Tour “farà tappa a Marostica, Roma e Lucca per tre concerti in cui riascoltare tutte le...