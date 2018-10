Cultura e spettacolo



Conferenza del generale Silvio Ghiselli e Vittorio Lino Biondi sulla campagna d'Egitto di Napoleone Bonaparte

lunedì, 8 ottobre 2018, 11:17

Napoleone in Egitto: missione scientifica, oltre che militare. È domani (martedì 9 ottobre) alle 18 nell'auditorium del Palazzo delle Esposizioni (della Fondazione Banca del Monte di Lucca), a ingresso libero, l'incontro "Un'Armata alla scoperta di una civiltà. La campagna d'Egitto di Napoleone Bonaparte" tenuto dal generale Silvio Ghiselli insieme a Vittorio Lino Biondi per l'associazione "Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana" e in collaborazione con il CISCU- Centro Internazionale per lo Studio delle Cerchia Urbane.

La relazione, che segue quella sulla Prima Campagna d'Italia, è curata proprio dalla sezione di Storia militare dell'associazione, costituita nel 2017. "In Egitto l'Armata d'Oriente guidata da Napoleone Bonaparte non solo tese a conseguire obiettivi politici e militari, ma svolse anche un prezioso lavoro scientifico che contribuì in modo determinante agli studi e alla conoscenza dell'egittologia ed influenzò la società francese ed europea tra il Settecento e l'Ottocento", anticipa il generale Silvio Ghiselli.

"Avremo quindi modo di vedere le vicende politico-militari di questa impresa, in cui l'Armata francese operò in un teatro operativo completamente diverso da quello europeo, caratterizzato da vasti deserti e temperature torride, gli obiettivi strategici da perseguire, le tattiche adottate e le problematiche logistiche affrontate. Ma accanto a questi aspetti sarà esaminata anche l'infaticabile opera dei circa 150 scienziati che, partecipando a questa spedizione, effettuarono epocali scoperte archeologiche, accurate ricerche geologiche e approfonditi studi di zoologia e botanica".

Info su www.ciscu.eu, www.napoleoneparigitoscana.it, www.napoleoneeilsuotempo.wordpress.com