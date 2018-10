Cultura e spettacolo



Contest "Giulietta Loves Romeo", lucchesi ammessi alla finale nazionale

martedì, 9 ottobre 2018, 12:10

Decine di giovani cantanti provenienti da tutta a Toscana, ma anche da Milano, Modena, Faenza, Bologna, Favignana hanno partecipato domenica 7 ottobre alle audizioni regionali tenute dal noto produttore Angelo Valsiglio (da Laura Pausini, Spagna, Fiordaliso ecc) nonché autore di brani di grande successo come "La solitudine" "Gente come noi" tanto per citarne alcuni.

Tra i giovani selezionati dal maestro per la partecipazione al contest "Giulietta loves Romeo", che si terrà a Verona, ripreso da Rai Gulp ed organizzato dal comune di Verona, Discografici e Siae nazionale si è aggiudicata la partecipazione gratuita Luana Frazzitta 17 anni, nata a Marzara del Vallo ma residente a Pisa, giudicati inoltre idonei ed ammessi alla finale nazionale:

Martina Barani, di Faenza, Giuliana Maffei di Lucca, Dario De Vita di Favignana, Irene Maria Lazzareschi di Lucca, Sarita Biagiotti di Pistoia, Giacomo Giannini di Lucca, Lorenzo Petrescu, di Viareggio, Miriam Maffei di Milano.

I cantanti scelti dal m° Valsiglio che, per la prima volta nel corso della sua lunga carriera ha effettuato audizioni e la ricerca di nuovi talenti a Lucca, grazie all'amicizia con l'organizzatrice Antonella Pera, avranno così la possibilità di aggiudicarsi durante la finale del concorso a Verona la registrazione di compilation dal titolo "Giulietta Loves Romeo" che sarà distribuita sia fisicamente nei negozi che digitalmente negli store online e la registrazione di un videoclip.

Ed inoltre il II e III classificato avranno in premio la promozione sulle radio sponsor dell'Evento del brano che porteranno in gara.