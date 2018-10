“Conversazioni in San Francesco”: i biglietti per Ainis al Giglio

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 3 ottobre 2018, 10:41

Terminati gli appuntamenti di Open Gold, l’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” riapre le porte dell’Auditorium di piazza del Suffragio per riprendere la stagione Open, il ricco calendario annuale di concerti, conferenze e seminari organizzato dal conservatorio cittadino

mercoledì, 3 ottobre 2018, 09:11

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto

martedì, 2 ottobre 2018, 22:39

Oggi, 2 ottobre 2018, a Milano nel corso dei lavori del VI Meeting Nazionale della Società Italiana per la Promozione della Salute, è stato premiato un gruppo di lucchesi. Il premio per il miglior contributo di ricerca, consegnato al giovane autore referente, il Dr. Marcello Pacitti, ha per titolo “Violenza...

martedì, 2 ottobre 2018, 16:28

Al cinema" una selezione di grandi classici del cinema di tutti i tempi, in nuove edizioni restaurate. "Classici restaurati in prima visione è il nostro motto – dichiara Andrea Peraro della Cineteca di Bologna – a significare la novità di queste nuove versioni e l'importanza fondamentale di poter vedere (o...

martedì, 2 ottobre 2018, 15:40

Incontri con grandi interpreti, la scoperta di autori di ogni tempo e di generi diversi, da Boccherini a De Andrè, l'avvicinamento agli strumenti musicali e alla storia della musica. Questo e molto altro nel programma di "Musica ragazzi", la stagione di eventi e concerti che l'Associazione Musicale Lucchese da anni...

martedì, 2 ottobre 2018, 14:12

Imparare a dialogare è importante, specialmente in una società che tende alla spersonalizzazione e che vede i nuclei familiari sempre più in crisi. Proprio per questo, le associazioni Luna e Club La Bohème hanno organizzato il primo di una serie di incontri per sensibilizzare le persone sul tema della violenza...