Due mostre-evento realizzate dal Centro Studi Boccherini: Giocando con i testi musicali e Pop700

giovedì, 18 ottobre 2018, 16:02

di barbara ghiselli

Si può imparare a conoscere i testi musicali e ad apprezzare la musica del Settecento anche divertendosi. Questo è ciò che dimostrano le due mostre evento: Giocando con i testi musicali e Pop700 organizzate dal Centro Studi Boccherini.

“E' davvero grande la soddisfazione per queste due iniziative – ha esordito alla conferenza stampa Mangani, vicepresidente del Centro Studi Luigi Boccherini – pensate per diffondere la cultura della musica e far capire che è un patrimonio di tutti e non solo degli specialisti”.

Mangani ha ricordato che la mostra-evento “Giocando con i testi musicali” partirà il 22 ottobre alle ore 9.15 con una cerimonia d'inaugurazione nella casermetta San Colombano e resterà aperta fino al 26 ottobre. Ma di cosa si tratta nello specifico? “E' una mostra laboratorio – ha spiegato Mangani – che si rivolge in particolare agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e durante la quale i ragazzi, divisi in gruppi, saranno accompagnati in un percorso di gioco che rivelerà loro tutti i segreti delle fonti musicali”. Ha poi fatto presente che la partecipazione alle gare didattiche non prevede la conoscenza previa della grammatica musicale, ma solo prontezza e spirito d'osservazione. L'obiettivo è infatti svelare ai giovani le componenti pratico – operative e le implicazioni tecnologiche del lavoro musicologico. Il tutto, attraverso delle carte da gioco contenenti gli indizi necessari per districarsi tra i materiali della mostra, distinguere gli autografi dalle copie e datare le stampe musicali antiche. Catia Abbracciavento dell'ufficio scolastico territoriale di Lucca ha sottolineato l'importanza di iniziative come questa per poter apprezzare e appassionarsi ancora di più alla musica. Ha poi ricordato gli istituti coinvolti nel progetto che sono quelli di: Camaiore 1, Lucca centro storico, Lucca 2, Lucca 4 e Montecarlo. Giulio Battelli dell'istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”, Carla Nolledi dell'associazione musicale lucchese e Oriano Landucci della Fondazione Banca del Monte di Lucca hanno fatto presente l'importanza del lavorare in sinergia per la buona riuscita di eventi come questo che grazie alla collaborazione stanno crescendo anno dopo anno. Grande soddisfazione anche da parte del sindaco Alessandro Tambellini per le iniziative presentate. Tambellini ha pubblicamente ringraziato il dottor Remigio Coli per l'interesse da sempre dimostrato per la musica di Luigi Boccherini , interesse, che ha permesso così di far conoscere il famoso compositore lucchese e le sue musiche all'intera città.

Per la realizzazione di questa mostra il Centro Studi si è avvalso della collaborazione dell'ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, dell'istituto musicale Luigi Boccherini, del comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio e della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

E la seconda mostra? “Si chiama Pop700 – ha dichiarato Mangani – e sarà ospitata presso la sala incontri “The Bit District” nel sotterraneo di San Donato dal 31 ottobre al 4 novembre . Nell'evento sarà illustrato in modo divertente e coinvolgente la presenza viva della musica del Settecento nella cultura popolare contemporanea, dagli spot pubblicitari al cinema, dai fumetti ai cartoni animati; verranno inoltre eseguiti brani del Settecento riarrangiati in chiave rock. Siamo veramente orgogliosi che quest'anno l'evento sia incluso nel calendario del Festival Lucca Comics and Games”. E' stato poi detto che a questa mostra accanto alle tavole di Hugo Pratt dedicate al pirata Dandy Roll, appassionato della musica di Boccherini, saranno esposti i manifesti di alcuni film che utilizzano al loro interno musiche del settecento (Pirati dei Caraibi, Master and Commander e tanti altri); ci sarà inoltre una postazione audio video a disposizione del pubblico, che consentirà di vedere alcuni videoclip illustrativi del film oggetto della mostra. Nei giorni 2,3,4, novembre saranno inoltre realizzate alcune iniziative: tre microcineforum dedicati al rapporto tra musica e cartoni animati e due incontri musicali in occasione dei quali verranno eseguiti brani del settecento appositamente riarrangiati in chiave moderna.

“E' ottima questa iniziativa e siamo stati ben lieti – ha affermato Mario Pardini, presidente di Lucca Crea srl – di inserirla nel programma del Festival Lucca Comics and Games. Pensiamo infatti che il pubblico gradirà molto la mostra ed è per questo che abbiamo pensato alla sala incontri nel sotterraneo San Donato come sede dell'evento, luogo centrale e ampio, ideale per accogliere i molti visitatori che la vorranno visitare”.

Per la mostra Pop700 il Centro Studi Boccherini si è avvalso della collaborazione di Lucca Comics and Games, del cineforum Cinit Ezechiele 25,17, della Fondazione Cassa di Risparmio e della Fondazione Banca del Monte.