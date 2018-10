Cultura e spettacolo



Eraldo Affinati presenta il suo libro a Villa Bottini

giovedì, 4 ottobre 2018, 11:15

Venerdì 5 ottobre alle 10, presso la sala conferenze di Villa Bottini, LuccAutori presenta le "Occasioni Tobiniane", in collaborazione con Fondazione Mario Tobino. Intervengono Demetrio Brandi, presidente di LuccAutori, ed il presidente della Fondazione Mario Tobino, Isabella Tobino. Eraldo Affinati presenta il libro "Il sogno di un'altra scuola. Don Lorenzo Milani raccontato ai ragazzi" (Piemme).

Per raccontare ai ragazzi la vita di don Lorenzo Milani, sacerdote e grande maestro, Eraldo Affinati si è fatto aiutare da sei adolescenti davvero speciali: Tao, Amina, Mohamed, Romoletto, Manuela e Sofia. Ognuno di loro scopre così il famoso priore di Barbiana, dai giorni lontani in cui era solo un bambino ricco e privilegiato, fino a quando, schierandosi dalla parte dei poveri, è diventato uno dei più importanti personaggi dei nostri tempi: araldo e messaggero di un modo assolutamente nuovo di concepire la scuola, la religione, la politica e perfino la maniera di stare insieme.

I capitoli, brevi e concisi, diventano validi esempi di lezioni interattive, utilizzabili in classe, dove gli studenti, con la freschezza e l'entusiasmo che li contraddistingue, fanno domande e commenti per approfondire le varie fasi di una straordinaria avventura umana. Alla fine anche l'autore, da sempre appassionato alla dimensione pedagogica della scrittura, riconosce di aver composto il libro insieme agli scolari, un po' come fece don Milani nella sua opera più nota: "Lettera a una professoressa".

Partecipano gli studenti della scuola secondaria di primo grado G. Carducci di Lucca.

Per il programma completo del Festival LuccAutori 2018 consultare il sito www.raccontinellarete.it