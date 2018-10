Cultura e spettacolo



Giannetto Salotti, nel centenario della nascita un libro-catalogo e un’asta benefica

lunedì, 22 ottobre 2018, 15:54

di barbara ghiselli

Nel centenario della nascita di Giannetto Salotti, scultore, grafico e pittore lucchese, la responsabile dell'ufficio scolastico di Lucca e Massa – Carrara, Donatella Buonriposi insieme al Liceo Artistico e con il coinvolgimento di enti e personalità del territorio, ha pensato a un percorso di valorizzazione dell'artista che mettesse in luce le sue opere e le facesse conoscere meglio alla città.

“Abbiamo pensato di fare un libro catalogo delle opere di Salotti – ha esordito Buonriposi, alla conferenza stampa – un'asta benefica a favore del centro Carlo Del Prete: due ottimi modi per far riscoprire l'artista lucchese grazie anche al coinvolgimento degli studenti”. Buonriposi ha spiegato infatti che l'obiettivo è quello di coinvolgere tutta la città in questo progetto che si apre con Salotti ma con l'intenzione di proseguire periodicamente con altri artisti. “Cercheremo di raccontare le opere e la figura di Giannetto Salotti – ha dichiarato Buonriposi – attraverso chi lo conosceva bene e porteremo la sua produzione artistica a contatto con i ragazzi più giovani e organizzeremo un evento che non solo celebrerà la vena creativa del pittore – scultore, ma che darà l'opportunità alla città di esprimere il suo lato più nobile, quello che ha a che fare con la beneficenza e la solidarietà”.

Maria Pia Mencacci, dirigente scolastica del Liceo Artistico ha sottolineato l'importanza di iniziative e come queste per far conoscere gli artisti lucchesi agli studenti e ha espresso la soddisfazione per il percorso di valorizzazione nei confronti di questo pittore – scultore, ricordando che l'artista lucchese ha studiato all'istituto d'arte Passaglia e ha poi insegnato al liceo artistico e formato vari artisti e professori tra quelli che attualmente sono docenti nel liceo.

Il sindaco Alessandro Tambellini ha poi parlato di Salotti e ha sottolineato il profondo legame dell'artista con la città dove ha insegnato ed è stato acclamato dai critici e appasssionati da ogni parte del mondo. Alla conferenza è stato ricordato che Giannetto Salotti è scomparso il 28 agosto del 2013 all'età di 95 anni. La sua arte ha lasciato il segno: si va dai volti femminili, che trattengono una forte impronta etrusca, alle sculture astratte intrise di futuro. Salotti, nella sua esistenza ha realizzato circa 370 sculture, 800 disegni tra china e colore e circa 300 dipinti, ha espresso quindi un percorso artistico che proprio nelle chine diventa estremamente prezioso.

E' stato poi il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, a prendere la parola: “La Fondazione ha dato la sua disponibilità per realizzare il libro – catalogo contenente tutte le opere di Salotti, in quanto ha capito da subito l'importanza di un'iniziativa del genere, nata per valorizzare le opere dell'artista. Siamo lieti di aver lavorato in rete anche con la scuola dato che ci sembra fondamentale che i giovani possano venire a contatto con una produzione artistica come quella di questo pittore – scultore e ci auguriamo che questo sia solo l'inizio perchè la sua figura sia promossa sempre più nella città”.

“Siamo contenti di poter realizzare il libro – catalogo contenente tutte le opere di Salotti: – ha affermato Francesca Fazzi, responsabile della Maria Pacini Fazzi editore – nel libro, oltre alle opere dell'artista ordinate in modo cronologico, saranno presenti anche gli articoli usciti e le testimonianze dei critici sulla sua arte. Grazie alla storica dell'arte Arianna Baldani, curatrice del catalogo sarà possibile così riscoprire il modo di fare arte di Salotti in tutte le sue sfaccettature”.

La presidente dell'azienda pubblica di servizi alla persona del centro Carlo Del Prete, Nelita Begliuomini si è mostrata entusiasta per l'iniziativa e per il fatto che, in programma, vi sia l'indizione di un'asta benefica che, molto probablimente, si terrà nel periodo natalizio e il cui ricavato andrà a favore del centro, considerato un vero e proprio”fiore all'occhiello” lucchese, per l'accoglienza e il sostegno nei confronti di minori.

Presenti alla conferenza anche Lorenzo Pacini che l'anno scorso ha ospitato nella sede espositiva di Guamo una mostra delle opere di Salotti e la figlia dell'artista lucchese, Ilaria Salotti: entrambi si sono detti soddisfatti per gli eventi in programma che portano alla valorizzazione delle opere di questo straordinario pittore – scultore.

Il catalogo delle opere dovrebbe essere pronto alla fine del 2018 o inizio 2019.