Giovane lucchese premiato a Milano per un progetto di ricerca

martedì, 2 ottobre 2018, 16:28

Al cinema" una selezione di grandi classici del cinema di tutti i tempi, in nuove edizioni restaurate. "Classici restaurati in prima visione è il nostro motto – dichiara Andrea Peraro della Cineteca di Bologna – a significare la novità di queste nuove versioni e l'importanza fondamentale di poter vedere (o...

martedì, 2 ottobre 2018, 15:40

Incontri con grandi interpreti, la scoperta di autori di ogni tempo e di generi diversi, da Boccherini a De Andrè, l'avvicinamento agli strumenti musicali e alla storia della musica. Questo e molto altro nel programma di "Musica ragazzi", la stagione di eventi e concerti che l'Associazione Musicale Lucchese da anni...

martedì, 2 ottobre 2018, 14:12

Imparare a dialogare è importante, specialmente in una società che tende alla spersonalizzazione e che vede i nuclei familiari sempre più in crisi. Proprio per questo, le associazioni Luna e Club La Bohème hanno organizzato il primo di una serie di incontri per sensibilizzare le persone sul tema della violenza...

martedì, 2 ottobre 2018, 13:55

Due giorni di porte aperte e prove gratuite per provare a fare teatro. La Cattiva Compagnia presenta i "Corsi di teatro, dizione e regia" per adulti e i corsi di "teatro per ragazz"i con la possibilità di provare gratuitamente e senza impegno le prime lezioni

martedì, 2 ottobre 2018, 12:26

Con l’inizio dell’autunno ripartono i corsi dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Bridge Lucca: venerdì 5 ottobre avranno infatti le lezioni del corso allievi 1° anno. Il corso di Bridge è aperto a tutte le persone che non hanno esperienza e desiderano capire il meccanismo di uno dei giochi di carte più belli...

martedì, 2 ottobre 2018, 12:15

Sarà dedicata alle culture artistiche extraeuropee la nuova rassegna di incontri che prenderà avvio venerdì 5 ottobre alle ore 17:30 nel Mezzanino della Fondazione Ragghianti, all’interno del Complesso monumentale di San Micheletto (in via San Micheletto 3 a Lucca)