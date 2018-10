Cultura e spettacolo



I giovani talenti del "Boccherini" in concerto

domenica, 7 ottobre 2018, 11:16

Saranno due pianisti, due giovani talenti che stanno crescendo tra le mura dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”, ad aprire la settimana di eventi che vedranno il conservatorio cittadino protagonista. Alessio Ciprietti e Cristiano Cappaglisi esibiranno lunedì 8 e martedì 9 ottobre, alle 18, all’auditorium di piazza del Suffragio.

Lunedì 8, Alessio Ciprietti, allievo della professoressa Gabriella Dolfi cheha ottenuto, tra gli altri, il primo premio assoluto al 5° Concorso pianistico internazionale “Città di Spoleto” nella categoria 17-18 anni, aprirà il suo concerto con un brano di Chopin, la Barcarolle, op. 60, per proseguire poi con la spigliata e fresca Sonata per pianoforte n. 11 in si bemolle maggiore, op. 22di Ludwig van Beethoven. Proporrà, infine, l’Étude n. 2"La leggierezza", tratto dai Trois études de concert S. 144 di Franz Liszt.

Martedì 9 sarà la volta di Cristiano Cappagli, pianista ventitreenne che frequenta il triennio di pianoforte nella classe del M° Carlo Palese e che allo studio del pianoforte affianca quello dell’organo e del violino. Cappagli suonerà due brani di Johann Sebastian Bach, la Partita n. 4 in Re maggiore, BWV 828 e il Preludio e fuga in Sol maggiore n. 15 BWV 860. A seguire, le Variazioni su un tema di Corelli (La Follia) Op. 42 di Sergej Rachmaninov, uno degli esempi della straordinaria abilità pianistica del grande concertista-compositore, e San Francesco da Paola che cammina sulle onde, una delle Légendes, S 175 di Franz Liszt.

I concerti sono a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni www.boccherini.it.