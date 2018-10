Cultura e spettacolo



I reperti della Domus Romana raccontano 2000 anni della storia di Lucca

lunedì, 29 ottobre 2018, 14:02

di barbara ghiselli

E' impossibile non rimanere affascinati e incuriositi dalla Domus Romana (in via Cesare Battisti, 15), sito archeologico del I° secolo a.C., portato alla luce nel 2010; è lì, infatti, che i visitatori hanno la possibilità di scoprire, a diretto contatto con resti e ambienti archeologici musealizzati, ben 2000 anni di storia di Lucca.

La Domus Romana è un ambiente davvero unico perché raccoglie testimonianze non solo dell'epoca romana ma anche di quella longobarda, medievale e rinascimentale.

Ma com'è iniziato tutto? Lo spiega a La Gazzetta di Lucca il dottor Giuseppe Bulleri, project manager di questo luogo:

"Quando abbiamo iniziato gli scavi nel 2010 per ristrutturare i locali con l'intenzione di finalizzarli ad altri progetti abbiamo scoperto una prima stratificazione: un pavimento di epoca rinascimentale costruito con ciottoli di fiume. Continuando con gli scavi è poi emersa una seconda stratificazione che ci ha fatto fare un ulteriore salto temporale di mille anni indietro rispetto al precedente: è stato trovato infatti del vasellame risalente all'epoca longobarda. Lo scavo è proseguito ancora ed è così che è stata trovata una terza stratificazione che ha portato alla luce resti di mura romane".

Bulleri precisa poi che la Domus Romana è chiamata 'Casa del Fanciullo sul Delfino' perchè: "I resti di un fregio in terracotta ritrovati alla Domus raffigurano due Delfini montati da due Fanciulli che con piglio vittorioso sono rivolti verso la testa di una Gorgone". I contenuti del Fregio durante il periodo classico avevano un significato straordinario, mitologicamente rappresentavano il simbolo di congiunzione tra il mondo umano (il Fanciullo) e quello divino (il Delfino)".

Sottolinea che in epoca romana la decorazione del Fregio con il simbolo divino era utilizzata come testimonianza alla memoria di grandi eventi ed era apposta ad edifici di prestigio e quindi, considerato il periodo storico e il contesto, si può supporre che Giulio Cesare durante la sua lunga permanenza a Lucca abbia frequentato i locali della Domus, ancor a maggior ragione se, come si pensa, fosse un edificio pubblico di pertinenza del Teatro.

Giulio Cesare, infatti, nel 56 a.C. posizionò a Lucca il suo quartier generale ed è proprio in questa città che ha sigillato con Pompeo e Crasso il pactum Lucae, definito poi Primo Triumvirato.

Oltre al Fregio, cosa sorprende i visitatori e da cosa rimangono maggiormente colpiti?

"Sicuramente dalla fedele riproduzione della stele funeraria di Caius Largennius, legionario di Lucca e messaggero dell'Impero Romano – dichiara Bulleri – ma anche dall'Anfora dei misteri e dall'esposizione numismatica con collezione di monete di epoca augustea".

Bulleri ricorda che il visitatore viene accompagnato durante il percorso di visita da guide esperte multilingue e che il luogo, è dotato di una sala proiezioni, di pannelli con descrizioni in diverse lingue, con planimetrie, ricostruzioni grafiche, immagini salienti dello scavo, teche che espongono reperti di interesse storico. Il Sito si trasforma inoltre in un suggestivo centro di intrattenimento per incontri turistico culturali, itinerari storici, laboratori didattici, corsi formativi, convivi e degustazioni a tema.

Aggiunge poi: " Sarebbe una grande conquista per la Storia e per la città di Lucca poter continuare lo scavo archeologico nella parte dell'edificio che è ancora sepolta. Considerata la posizione strategica nell'impianto urbanistico dell'epoca, con la stretta vicinanza al Teatro Romano, è certo che la magna pars della Domus è tutta da scoprire. La continuazione dello Scavo porterebbe alla luce resti e testimonianze archeologiche di assoluto valore. Lucca aggiungerebbe una pagina inedita alla sua Storia. Potrebbe offrire al mondo passi significativi della Storia romana, arricchirebbe di molto la propria offerta culturale, motivo di forte interesse e attrazione per la platea universale".

E' possibile avere maggiori informazioni visitando il sito: www.domusromanalucca.it