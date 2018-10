I sistemi radio digitali DMR, D-STAR, C4FM: un corso venerdì a Lucca

Altri articoli in Cultura e spettacolo

domenica, 14 ottobre 2018, 11:36

Trionfo per Lucca, Puccini e il Puccini e la sua Lucca Festival nelle due serate di Gala a Blenheim Palace, Oxford, in onore di Sua Altezza Reale il Duca di Gloucester, cugino della Regina d'Inghilterra, e del Sottosegretario agli Esteri Guglielmo Picchi, ospite d'onore

sabato, 13 ottobre 2018, 13:19

Prenderà il via giovedì 18 ottobre la terza edizione del Lucca Tango Festival organizzato dall'Associazione Movimento Tango sotto la direzione artistica di Stefano Fava e con il patrocinio del comune di Lucca, della Regione Toscana e dell'Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia

sabato, 13 ottobre 2018, 13:06

Proseguono le Conversazioni in San Francesco, ideate e promosse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dedicate alle “Parole della Costituzione. 70 anni dopo”

sabato, 13 ottobre 2018, 12:34

Grande partecipazione al convegno “Il paziente disfagico: disturbi e trattamento dei disturbi della deglutizione" che si è svolto oggi nel complesso di San Micheletto a Lucca con l’organizzazione dell’Azienda USL Toscana nord ovest ed in particolare della struttura di Otorinolaringoiatria di Lucca, con il contributo dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed...

sabato, 13 ottobre 2018, 10:06

QMI Stardust riporta in sala Halloween – La notte delle streghe solo per tre giorni, dal lunedì 15 a mercoledì 17 ottobre, il classico di John Carpenter datato 1978 nella versione restaurata e rimasterizzata creata per festeggiare l’anniversario in tutto il mondo

venerdì, 12 ottobre 2018, 17:41

E' aperto a tutto il pubblico interessato l'incontro in programma lunedì 14 ottobre con inizio alle 15,00 presso l'Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca e specificatamente pensato come momento di approfondimento per a docenti e studenti delle Scuole superiori che vedrà protagonista la figura di Maria Luisa di...