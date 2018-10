Cultura e spettacolo



Il dialogo e la musica come risposta alla brutalità

martedì, 2 ottobre 2018, 14:12

di andrea salerno

Imparare a dialogare è importante, specialmente in una società che tende alla spersonalizzazione e che vede i nuclei familiari sempre più in crisi. Proprio per questo, le associazioni Luna e Club La Bohème hanno organizzato il primo di una serie di incontri per sensibilizzare le persone sul tema della violenza sulle donne e sui disagi familiari. La prima tavola rotonda, intitolata “Il dialogo come via d'uscita” si terrà il 7 ottobre alle 17 presso la “Sala per l'ascolto Vania Vannucchi”, nel sotterraneo del baluardo San Paolino.

“Con questo evento – ha spiegato il soprano Paola Froli, dell'associazione Club La Bohème – vogliamo unire il sociale all'arte. Oltre al dibattito, difatti, sono previsti dei momenti di musica e canto. Vogliamo trattare un disagio sociale attraverso la musica, proprio come fecero in alcune delle loro opere Puccini e Verdi, che parlarono del rispetto che si deve alle donne. Grazie alla musica ho conosciuto il centro antiviolenza Luna, che svolge un lavoro prezioso, poiché nonostante sembrino problemi che non ci toccano da vicino, possono capitare a ciascuno di noi, come per esempio alla povera Vania Vannucchi”.

Questo sarà soltanto il primo di una serie di appuntamenti dedicati alla violenza di genere accompagnati da musica, nel corso dei quali si confronteranno personaggi provenienti dal mondo della scuola con la dottoressa Claudia Abbracciavento, della medicina con la dottoressa Annamaria Sironi, della farmacia con il presidente dell'ordine dei farmacisti della provincia di Lucca Salvatore Ingrosso e della chiesa con don Lucio Malanca, in merito a questo grave problema e alla mancanza di comunicazione che affligge società odierna.

“Domenica ci sarà un parterre ricco di ospiti che hanno a che fare quotidianamente con le persone. I sacerdoti ed i dottori di famiglia devono capire che sono un fondamentale ausilio per i centri antiviolenza. Quando capiscono che c'è un caso di disagio o violenza dovrebbero incoraggiare la vittima a chiedere aiuto e affrontare il prima possibile la situazione. Come associazione Luna ci impegniamo nella formazione lavorativa delle donne che chiedono il nostro aiuto e abbiamo in cantiere varie iniziative, come quella di scrivere un libro con le ricette delle ospiti delle nostre case rifugio – ha affermato Daniela Caselli, presidente del centro antiviolenza Luna -”.

Grazie alla collaborazione con l'ufficio scolastico territoriale di Lucca, inoltre, durante l'anno scolastico verranno distribuiti in alcune scuole medie e superiori dei questionari con domande riguardanti la concezione del rapporto tra uomo e donna, da compilare in modo anonimo. Ciò servirà a comprendere il pensiero degli studenti in una età in cui si iniziano a sperimentare i primi rapporti sentimentali.

L'ingresso all'evento “Il dialogo come via d'uscita” è completamente gratuito e aperto a tutti quelli che sono disposti ad ascoltare e aprirsi, con la speranza di aiutare anche chi ha difficoltà a manifestare il proprio disagio.