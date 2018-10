Cultura e spettacolo



Il gruppo Shado di Lucca al convegno Ufo a Querceta

venerdì, 12 ottobre 2018, 11:06

Per gli appassionati, studiosi e ricercatori della fenomenologia legata agli oggetti volanti non identificati, questa domenica 14 ottobre a Querceta dalle ore 9:30 nella sala “Rodolfo Cope” presso Palazzo Pellegrini in via 1° Maggio, si terrà il secondo Convegno Ufologico Toscano, organizzato da Matteo Pieroni e Giuseppe Tricoli del coordinamento Centro Ufologico Nazionale (Cun) sezione Toscana. Un meeting sugli Ufo dal titolo: “ Ufo … Tutti chiaro – La consapevolezza di una realtà”, realizzato in collaborazione con: lo storico Gruppo Ricerche Ufologiche Shado di Lucca che ne ha passato il testimone di questo appuntamento con la ricerca ufologica, toscana e nazionale, Gaus Firenze, Suf Firenze, Centro Ufologico Nazionale Roma, Comune e Assessorato Cultura di Seravezza e Fondazione Terre Medicee.

Al tavolo degli oratori interverranno: Moreno Tambellini vice presidente del Cun e coordinatore del Gru Shado Lucca, Franco Marcucci coordinatore del Cun per la Toscana. Proprio questi due ricercatori hanno recentemente pubblicato il volume: “Il libro bianco degli UFO in Italia” (Armenia editore). Un lavoro accurato dove di fatto i due ufologi hanno passato al vaglio l’intera casistica italiana dal 1948 ad oggi, scegliendo di inserire solo ed esclusivamente i casi con maggiore indice di veridicità che riporta una selezione che ha lo scopo di testimoniare e documentare l'importanza della nostra storia ufologica. Ben 43 i casi che ne vengono proposti e che rappresentano senza ombra di dubbio l'ossatura, o meglio la «spina dorsale», della casistica ufologica nazionale. Il "Libro bianco degli ufo in Italia" potrebbe dunque essere interpretato come una guida essenziale, un vademecum inteso a mostrare ai ricercatori o ai semplici curiosi il quadro esatto della situazione ufologica italiana.

Continuando con i relatori: Pietro Marchetti, presidente del Gaus (Gruppo Accademico Ufologico Scandicci) ultimamente è stato impegnato su casi della Valmalenco e sull’organizzazione del prossimo convegno Ufo dell’11 novembre a Scandicci, Ilaria Centoni socia del Cun e Gru Shado Lucca gestisce il blog by Sentiero Ignoto, Manuel Paroletti socio Cun e autore del libro enciclopedico “Misteri di ogni tempo – Gli infiniti volti dell’ignoto” (edizioni Segno), Maurizo Marchetti scrittore e ricercatore indipendente in particolare sui misteri delle Alpi Apune e la partecipazione (salvo impedimenti non previsti per viaggi all’estero in rappresentanza dell’ufologia italiana) Roberto Pinotti, sociologo e giornalista aereospaziale, segretario generale e fondatore del Centro ufologico nazionale, considerato il principale studioso della materia in Italia.

Ingresso Libero

Info: Matteo Pieroni 347.8587132 o Giuseppe Tricoli 347.5123996.