Cultura e spettacolo



Il Liceo Artistico di Lucca vince il “Premio Scuola Digitale"

lunedì, 15 ottobre 2018, 10:17

Si è svolta sabato 13 ottobre, al Real Collegio, la manifestazione conclusiva della fase provinciale “Premio Scuola Digitale”. Dopo una prima selezione, sono arrivate in finale sei scuole superiori della provincia di Lucca e tre della provincia di Massa Carrara.

Il concorso, che prevede, in seguito, una fase regionale e poi nazionale, ha l’obiettivo di testare l’utilizzo della tecnologia e del digitale nella pratica didattica delle scuole. Il MIUR, promotore dell’iniziativa, sta investendo, infatti, da tempo fondi ed energie per diffondere nuove pratiche didattiche al passo con l’evoluzione della società.

La manifestazione, organizzata dalla scuola capofila regionale I.S.I. Carrara Nottolini Busdraghi, è iniziata con il saluto alle scuole partecipanti dell’Assessore del Comune di Lucca Ilaria Vietina e della Dirigente dell’UST Donatella Buonriposi. Le due autorità hanno sottolineato quanto sia importante il rinnovamento della scuola in senso digitale, ma anche l’uso consapevole delle nuove tecnologie e la necessità di un background culturale per dominarle.

Il Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” ha vinto il primo premio per la provincia di Lucca (1.000€) presentando il lavoro svolto nell’anno scolastico 2017/2018, durante il laboratorio di Stop Motion dell’Indirizzo Audiovisivo Multimediale, condotto dai docenti Matteo Marabotti e Domenico Troiani. I ragazzi della 5E hanno sintetizzato, in un corto di tre minuti, tutte le fasi per produrre video di animazione: l’ideazione del soggetto, la produzione dello storyboard, la realizzazione dei figurini e delle scenografie, il montaggio, la creazione della colonna sonora originale e la post-produzione.

“La nostra scuola è dotata di attrezzature tecnologico-digitali che ci hanno consentito di dare vita alla nostra creatività e di realizzare prodotti fruibili da un pubblico ampio, proponendo contenuti e messaggi legati al mondo che ci circonda” ha sottolineato Patrizio Agostini. Bianca Stefanelli ha aggiunto quanto sia importante e significativo, per sviluppare competenze utili anche nel futuro, abituarsi al lavoro di équipe, alla condivisione delle idee, alla scelta comune del punto di vista “giusto”. Aldo Masini, che ha realizzato il corto, ha spiegato agli studenti presenti come è stata realizzata la colonna sonora.

Dei due video prodotti durante il laboratorio di Stop Motion, “Star Worst” e “Un coraggio per ognuna”, il primo è stato presentato durante l’edizione 2017 di LuccaComics&Games, in un Educational gestito dagli studenti e rivolto ad un pubblico di esperti.

Grande soddisfazione per il riconoscimento ottenuto ha espresso la Dirigente del Liceo Artistico, prof.ssa Maria Pia Mencacci : ”Questo premio incoraggia il lavoro interdisciplinare svolto nell’Indirizzo Multimediale dove Pittura, Architettura e Discipline Plastiche collaborano con l’Audiovisivo, raggiungendo ottimi risultati”.

Il 9 novembre il Liceo Artistico rappresenterà Lucca nella fase regionale della competizione.

Link dove vedere i corti:

https://youtu.be/ZjdI-id9bLo video vincitore

https://youtu.be/99Tcjf47Z3E “Un coraggio per ognuna”

https://youtu.be/QIVZ9i59Nbg “Star Worst”

https://youtu.be/2rAChUbiX-E backstage “Star Worst”