Il pianista Gabriele Duggento in concerto per la stagione Open

lunedì, 22 ottobre 2018, 11:08

Mark Knopfler annuncia il “Down the road wherever” tour 2019. Il tour partirà da Barcellona in aprile e proseguirà per tutta Europa per concludersi in Italia, a luglio. Il 13 sarà in Piazza Napoleone per il Lucca Summer Festival

sabato, 20 ottobre 2018, 17:58

L'iniziativa, promossa da Lucense, mira a fornire agli addetti ai lavori e agli studenti competenze all'avanguardia nell'ambito dell'edilizia sostenibile

sabato, 20 ottobre 2018, 13:59

Si è tenuta l'inaugurazione di "Carta d'epoca", mostra mercato del libro e della stampa d'epoca che si terrà oggi e domani nel chiostro e nelle sale del centro culturale Agorà

sabato, 20 ottobre 2018, 13:39

Dopo mesi di lavoro le operazioni di restauro, cominciate lo scorso aprile, si sono concluse con il ripristino del dipinto Deposizione della croce, del pittore lucchese, vissuto tra seicento e settecento, Giovan Domenico Lombardi, conosciuto con il soprannome di “omino”

sabato, 20 ottobre 2018, 12:51

Ha lavorato con registi come Francis Ford Coppola, Bernardo Bertolucci, Woody Allen, Warren Beatty ed è unanimemente considerato uno tra i più grandi direttori della fotografia di sempre. Il tre volte premio Oscar Vittorio Storaro sarà a Lucca il 10 novembre ospite di Accademia Cinema Toscana e parteciperà a un...

sabato, 20 ottobre 2018, 12:49

Venerdì 19 ottobre aprirà le sue porte In Segreto: il giardino di un antico convento di clausura, nel centro storico di Lucca, ospiterà l'iniziativa dell'associazione lucchese LAB – Let Architecture Be