"Il tour dei soggiorni" di Filippo Dr. Panìco farà tappa a Lucca

giovedì, 4 ottobre 2018, 11:32

Martedì 9 ottobre “Il Tour dei soggiorni” farà tappa a Lucca. Lo stesso giorno, terrà anche un incontro al carcere di Siena. I posti sono limitati, per prenotarsi bisogna scrivere al cantautore su Instagram (www.instagram.com/filippodr.panico/) o su Facebook (https://www.facebook.com/FilippoDr.Panico ).

Nato da un’idea di Filippo Dr.Panìco, il “tour dei soggiorni” sta riscontrando un successo inaspettato: ad oggi 100 date in tutta Italia (60 durante la prima parte del 2018 e 40 che si terranno nelle prossime settimane), per un totale di circa 1200 spettatori nei primi 60 live e oltre 1000 copie vendute del pacchetto “Rovinare Tutto”.

“Rovinare Tutto” è il nuovo progetto di Filippo Dr.Panìco, uscito sottoforma di pacchetto postale lo scorso gennaio, per Noize Hills Records, e che comprendeuna raccolta di 13 canzoni, un libro di poesie e pensieri dal titolo “La vita ci sorride, ma smascella” (78 pagg.), adesivi, poster, bigliettini e frasi dell’autore.

Il tour dei soggiorni (qui video di presentazione: https://www.youtube.com/watch?v=v3NZBXYHsf0 ) non è solo musica, ma poesie, filastrocche, raccontini: l’obiettivo di Filippo Dr.Panìco è ricreare dei piccoli teatri, offrire un’atmosfera intima e poetica a casa delle persone che offrono il proprio spazio, per un’ora e mezza in cui si alternano momenti ironici (leggeri ma senza mai essere frivoli), a momenti più intensi. È anche uno spettacolo di cucina e socialità: prima dell’inizio dello spettacolo è proprio l’autore, che insieme al suo socio cucina per i partecipanti, per poi mangiare tutti insieme.

Per chi volesse ospitare una data del tour dei soggiorni (di seguito i giorni disponibili per i prossimi 2 mesi) i requisiti minimi sono: un soggiorno/stanza o terrazza che possa contenere un minimo di 20 persone e un massimo di 40, e voglia di condividere l’esperienza con i propri amici. Lo spettacolo dura un’ora e mezza e nel prezzo è compresa la cena. Queste le prossime date, in continuo aggiornamento.

9 ottobre - incontro al carcere di Siena

9 ottobre - Lucca (nel soggiorno di Eduardo)

10 ottobre - Parma (nel soggiorno di Carlotta)

11 ottobre - Torino (nel soggiorno di Gianni)

12 ottobre - Torino (nel soggiorno di Camilla)

13 ottobre - Milano (nel soggiorno di Anna)

14 ottobre - Saronno (nel soggiorno di Elena)

24 ottobre - Fermo (nel soggiorno di Enrico)

25 ottobre - [disponibile centro/nord]

26 ottobre - Forlì (Ass. universitaria Koiné ONLUS)

27 ottobre - Ferrara (nel soggiorno di Carlo)

28 ottobre - Santarcangelo di Romagna (nel soggiorno di Margherita)

14 novembre - Cosenza (nel soggiorno di Luigi)

15 novembre - Potenza (nel soggiorno di Massimo)

16 novembre - Pisticci_Mt (nel soggiorno di Simona)

17 novembre - Napoli ( nel soggiorno di Michela)

18 novembre - [disponibile centro/sud]

28 novembre - Fidenza (nel soggiorno di Glomarì)

29 novembre - Milano (nel soggiorno di Linda)

30 novembre - [disponibile nord]

1 dicembre - [disponibile nord]

2 dicembre - [disponibile centro]