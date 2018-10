Cultura e spettacolo



IMT: fiorino d'argento al direttore Pietrini e al professor Ricciardi

mercoledì, 17 ottobre 2018, 12:04

Il direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca Pietro Pietrini e il professor Emiliano Ricciardi, docente di psicobiologia e psicologia fisiologica, hanno ricevuto il Fiorino d'argento dal comune di Firenze in occasione del "Florence Ambassador Award 2018", evento promosso dall'Assessorato per lo Sviluppo Economico, il Turismo e il Marketing Territoriale del comune in collaborazione con Firenze Convention Bureau e Firenze Fiera. La cerimonia di consegna si è tenuta nei giorni scorsi a Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento.

Pietrini e Ricciardi sono stati premiati con il Fiorino d'argento in quanto figure di spicco del mondo accademico che, nel ruolo di presidenti di società scientifiche nazionali ed internazionali, hanno contribuito negli anni a fare di Firenze e del territorio toscano un palcoscenico di eventi scientifici che hanno visto la partecipazione di migliaia di persone da ogni parte del mondo. Pietrini e Ricciardi si sono detti onorati per il riconoscimento ricevuto dal comune di Firenze.