Inaugurata "Carta d'epoca", la mostra mercato della stampa e del libro antico

sabato, 20 ottobre 2018, 13:59

di barbara ghiselli

"E' un'iniziativa bellissima che serve a mettere in luce un patrimonio unico che non tornerà più. Possiamo conoscere infatti la storia dei pittori lucchesi proprio grazie a libri come quelli qui esposti ".

Queste le parole del sindaco Alessandro Tambellini all'inaugurazione di "Carta d'epoca", mostra mercato del libro e della stampa d'epoca che si terrà oggi e domani nel chiostro e nelle sale del centro culturale Agorà.

Tambellini, vero appassionato, ha ricordato che il fascino dei libri antichi è unico dato che raccoglie caratteri e tipi di carta che ormai non vengono più utilizzati senza dimenticare le incisioni, davvero uniche e superlative.

Ma cosa è possibile trovare in questa mostra giunta all'undicesima edizione?

Una vasta esposizione di volumi, libri, incunaboli, cinquecentine, xilografie, incisioni, prime edizioni, legature antiche, mappe, documenti, cimeli, cartoline e fotografie antiche.

Sono presenti infatti trenta librai, antiquari specializzati, esperti di stampe e incisioni antiche provenienti da tutta Italia.

All'inaugurazione è stato ricordato che questo è uno degli appuntamenti bibliofili più attesi da collezionisti o semplici amanti della cultura e delle immagini del passato, che avranno modo di curiosare fra grandi e piccoli capolavori da sfogliare, toccare e conoscere, aiutati da operatori esperti e qualificati. L'evento che si colloca fra le maggiori manifestazioni librarie italiane affianca con successo da undici anni il mercato antiquario, rinnovando l'importante tradizione lucchese per il settore.

Soddisfatta Mariella Morotti, ex dipendente comunale e curatrice della mostra, che ha sottolineato quanto per questo evento si sia puntato sulla qualità mantenendo negli anni uno standard alto, molto apprezzato dai visitatori.

Gli orari di "Carta d'epoca" al centro Culturale Agorà sono: sabato 20 ottobre dalle ore 10 alle ore 19 e domenica 21 ottobre dalle ore 9 alle ore 18. La mostra è a ingresso libero.