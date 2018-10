Inaugurata la mostra dedicata alla pittrice “Imiza di Camerano Freri”

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 3 ottobre 2018, 14:10

Il calendario degli appuntamenti concertistici si apre il 30 novembre (ore 21, Teatro del Giglio) con il concerto del Quartetto d’Archi del Teatro alla Scala (Francesco Manara e Daniele Pascoletti violino, Simonide Braconi viola, Massimo Polidori violoncello) che, per l’occasione, si esibirà insieme al pianista Simone Soldati

mercoledì, 3 ottobre 2018, 12:13

Massimo Gaudioso, sceneggiatore per Matteo Garrone di “Dogman”, il film italiano candidato agli Oscar, terrà una lezione di cinema nell’ambito della masterclass in programma al corso di alta formazione “Scrivere di cinema”, sabato 6 ottobre, a Lucca presso il complesso di San Micheletto (aula 6, via San Micheletto, 3, ore...

mercoledì, 3 ottobre 2018, 10:56

Disponibili da oggi al Teatro del Giglio i biglietti gratuiti per assistere alla “Prima” delle Conversazioni in San Francesco, venerdì 5 ottobre alle ore 21 nella Chiesa di San Francesco. Il costituzionalista Michele Ainis darà il via alla rassegna con un incontro introduttivo che ha per titolo quello dell’intero ciclo:...

mercoledì, 3 ottobre 2018, 10:41

Terminati gli appuntamenti di Open Gold, l’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” riapre le porte dell’Auditorium di piazza del Suffragio per riprendere la stagione Open, il ricco calendario annuale di concerti, conferenze e seminari organizzato dal conservatorio cittadino

mercoledì, 3 ottobre 2018, 09:11

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto

martedì, 2 ottobre 2018, 22:39

Oggi, 2 ottobre 2018, a Milano nel corso dei lavori del VI Meeting Nazionale della Società Italiana per la Promozione della Salute, è stato premiato un gruppo di lucchesi. Il premio per il miglior contributo di ricerca, consegnato al giovane autore referente, il Dr. Marcello Pacitti, ha per titolo “Violenza...