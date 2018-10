Cultura e spettacolo



Inaugurato l'anno accademico dell'università 50&Più

sabato, 6 ottobre 2018, 09:46

E' stato inaugurato all'interno della Sala Tobino di Palazzo Ducale l'anno accademico della Università 50 & Più, alla presenza di oltre 200 iscritti. Una sala gremita per un appuntamento molto atteso, cui hanno partecipato anche il prefetto di Lucca Maria Laura Simonetti, il presidente della provincia Luca Menesini e l'assessore del comune di Lucca Ilaria Vietina. Particolarmente gradita anche la presenza di Emiliano Ricciardi, professore specializzato in neuroscienze alla Università di Pisa e collaboratore di Imt.



Dopo i saluti e i ringraziamenti alle autorità, il presidente provinciale e regionale dell'associazione 50 & Più Antonio Fanucchi ha presentato i corsi di questo anno accademico, che oltre a Lucca si terranno anche nel polo culturale di Capannori. Un calendario ricchissimo, con docenti di grande qualità, grazie al quale l'Università 50 & Più vuole dare segnali forti a tutti gli iscritti e interessati: aiuti agli utenti, contrasto attivo dell'invecchiamento e strumenti per una vita migliore sia in termini culturali che sociali e ricreativi. Durante la cerimonia sono stati premiati Renzo Avenante per le due medaglie d'oro e una d'argento conquistate alle ultime Olimpiadi della 50 & Più, giunte alla 25° edizione e svoltesi a S. Vincenzo, e Roberta Lucarelli che ha vinto il premio nazionale al 34° concorso di fotografia nazionale di 50 & Più a Salsomaggiore.



L'associazione di Lucca ha fatto consegnare dal prefetto Simonetti un premio speciale a Rosa Conte per la sua instancabile opera e per i risultati ottenuti con l'Università 50 & Più in questi 12 anni di attività.