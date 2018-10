La Fondazione Giacomo Puccini aderisce alla giornata nazionale delle famiglie

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 12 ottobre 2018, 14:49

La quinta edizione di Scuola MADE, il corso post diploma in Management dell’Accoglienza e Discipline Enogastronomiche di Fondazione Campus verrà presentata con un open day speciale quanto la location che lo ospita. L’appuntamento è per martedì 16 ottobre alle ore 18 in Via dei Bacchettoni 17 a Lucca presso Mixi...

venerdì, 12 ottobre 2018, 11:40

er fare il punto sullo stato dell'arte delle ricerche scientifiche in questo ambito, in questi giorni (fino a sabato 13 ottobre) nel campus di San Francesco si tiene la conferenza scientifica internazionale "The Blind Brain" (https://blindbrainworkshop.wildapricot.org), organizzata dalla Scuola IMT Alti Studi di Lucca

venerdì, 12 ottobre 2018, 11:06

Per gli appassionati, studiosi e ricercatori della fenomenologia legata agli oggetti volanti non identificati, questa domenica 14 ottobre a Querceta dalle ore 9:30 nella sala “Rodolfo Cope” presso Palazzo Pellegrini in via 1° Maggio, si terrà il secondo Convegno Ufologico Toscano

giovedì, 11 ottobre 2018, 12:22

Il triennio ’68-’69-’70 vide la partecipazione di migliaia di studenti a scioperi, occupazioni, cortei, assemblee, a dibattiti ed iniziative di lotta che quasi ogni giorno si realizzavano negli istituti scolastici delle scuole medie superiori e nelle strade e nelle piazze di Lucca

giovedì, 11 ottobre 2018, 10:57

Nel dossier annuale di Terre des Hommes Flavia Piccinni racconta quel drammatico fenomeno che riguarda le baby miss e le baby modelle, tracciando un quadro inquietante del mondo della pubblicità e della moda italiana di cui sono protagonisti piccole ipersessualizzate trattate in modo inadatto che formano stereotipi e immaginario delle...

giovedì, 11 ottobre 2018, 10:56

Sabato 13, a partire dalle 18, un grande ritorno per Lucca: Mr Rain torna allo Sky Stone & Songs per incontrare i suoi fans e presentare ‘Butterfly Effect 2.0’, la nuova versione del primo album ufficiale del rapper di Desenzano, pubblicato lo scorso gennaio