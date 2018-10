Cultura e spettacolo



La prevenzione del tumore al seno con "Fuoriclasse 2018"

mercoledì, 17 ottobre 2018, 14:28

di barbara ghiselli

A ottobre, mese dedicato alla diagnosi precoce del tumore al seno, si rinnova l'appuntamento di sensibilizzazione, prevenzione e ricerca su questa tematica con “Fuoriclasse 2018”, in programma sabato 20 ottobre alle 10 nella sala Tobino a ingresso libero e aperto a tutti coloro che sono in cerca di informazioni su questo tipo di tumore e sui possibili percorsi diagnostici e terapeutici.

L'evento, organizzato e promosso dalle associazioni lucchesi La Città delle Donne, Don Baroni onlus, associazione Silvana Sciortino, Centro Donna, Je Suis BB insieme a azienda USL Toscana nord ovest, Comune di Lucca, assessorato Pari Opportunità del comune di Lucca, commissione pari opportunità del comune di Lucca, provincia di Lucca, commissione Pari Opportunità della Provincia di Lucca, ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, Europadonna Italia, CGIL, SPI CGIL, NIDIL CGIL, Società Medico Chirurgica Lucchese, Fondazione Campus, Il Ritrovo di Roberta di Pontecosi, comitati per l'imprenditoria femminile. ll dettaglio dell'iniziativa è stato presentato questa mattina a palazzo Orsetti durante una conferenza stampa alla quale sono intervenute, tra le altre, l'assessore alle Politiche di Genere del comune di Lucca Ilaria Vietina, la dirigente della provincia di Lucca Rossana Sebastiani, la dottoressa Lucia Da Valle della Breast Unit dell'ambito territoriale di Lucca dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest – responsabile della Breast Unit è il dottore Aroldo Marconi - Catia Abbracciavento dell'Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara e Silvana Sechi, vice presidente dell'associazione Città delle Donne, in rappresentanza delle molte associazioni che hanno promosso l'evento. Un appuntamento che nasce quindi dalla collaborazione tra settore sanitario, enti locali, associazioni e mondo scolastico per andare a intercettare il maggior numero di persone, di qualunque fascia di età, così da richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione e su stili di vita sani

“Come amministrazione comunale – ha esordito Ilaria Vietina, assessore alle politiche formative – siamo molto contenti di aver organizzato e promosso, insieme ad altri enti e associazioni, questa iniziativa, giunta alla sua quinta edizione”. Vietina ha ricordato che “Fuoriclasse 2018” sarà un momento di confronto su un tema tanto delicato quanto di estrema attualità che potrà essere affrontato con precisione ed in maniera approfondita, grazie agli interventi di professionisti della sanità. “Siamo lieti di aver collaborato e di ospitare in provincia l'appuntamento di sabato - ha dichiarato la dirigente della provincia di Lucca, Rossana Sebastiani - durante il quale medici e specialisti della Breast Unit lucchese, saranno destinatari di domande, curiosità e riflessioni da parte del pubblico, prevalentemente costituto dagli studenti degli istituti secondari di II grado di Lucca , con cui è prevista un'interazione nel talk show condotto da Carol Lucchesi di Je suis BB”.

Catia Abbracciavento dell'ufficio scolastico territoriale ha infatti fatto presente che all'iniziativa parteciperanno gli studenti e le studentesse degli istituti “Civitali”, “Fermi” e “Pertini” che, dopo aver affrontato l'argomento in classe con i loro docenti, hanno potuto già inviare una serie di domande a cui sarà data risposta proprio nell’appuntamento di sabato.

“ L’obiettivo è fornire spiegazioni e rispondere a dubbi sul tumore della mammella, sui metodi di diagnosi precoce, sulle cure – ha affermato Lucia Da Valle, psicologa della Breast Unit - ma anche su come un corretto stile di vita possa contribuire a ridurre i fattori di rischio”. La presenza all'incontro dei professionisti dell'ospedale di Lucca permetterà inoltre di presentare tutto il percorso oncologico e in particolare le attività garantite dall'unità multidisciplinare di Senologia di Lucca.

Incontri dello stesso tipo si terranno in altri comuni nelle prossime settimane.

Anche Silvana Sechi, in rappresentanza delle associazioni che hanno partecipato all'iniziativa, ha fatto presente l'importanza della diagnosi precoce e di iniziative come quella di sabato per sensibilizzare e informare. Sechi ha anche ricordato l'innovativo progetto “Donne in pista” promosso dall'unità multidisciplinare di Senologia di Lucca dell'Asl Toscana nord ovest in collaborazione con l'Asd Atletica Virtus che si preffigge l'obiettivo di lavorare sul recupero fisico delle donne che hanno avuto il tumore al seno e affrontano le terapie ma che è anche un valido aiuto dal punto di vista psicologico, dato che mette in contatto persone che hanno avuto a che fare con lo stesso problema e che possono quindi dialogare e incontrarsi.

Per sottolineare l'importanza dell'evento e della campagna di prevenzione la Provincia di Lucca da alcuni giorni, ha illuminato di rosa il ponte di Rivangaio, al Piaggione, dove la strada provinciale n.2 Lodovica supera la Ss12 del Brennero. La grande arcata che sorregge la struttura infatti è dotata di una particolare illuminazione a Led ad alta efficienza energetica, i cui colori possono essere scelti e modulati in particolari momenti dell'anno o nel corso di eventi speciali. La "scenografia" in rosa sarà attiva sino alla fine di ottobre.

Anche il comune di Lucca come ogni anno è coinvolto in questa importante campagna e ha accesso “di rosa” già da diversi giorni il loggiato di palazzo Pretorio, un segno simbolico della vicinanza ai temi della prevenzione.