Cultura e spettacolo



L'amore secondo Mario Rocchi: "L'uomo è sempre un fallito"

mercoledì, 10 ottobre 2018, 22:15

di Eliseo Biancalana

"Questo viaggio della vita" è il titolo dell'ultima fatica letteraria di Mario Rocchi, giornalista e scrittore lucchese. Il volume, edito da "Tralerighe libri", è stato presentato al complesso San Micheletto dall'autore, assieme allo scrittore Sebastiano Mondadori, all'editore Andrea Giannasi e a Marco Vignolo Gargini, che ha letto alcuni brani del romanzo. Filo conduttore dell'opera è il tema dell'amore, come Rocchi ha spiegato in questo breve colloquio con La Gazzetta di Lucca. Secondo l'autore, l'amore è un "sentimento buono, ma fino a un certo punto: perché sopraggiunge sempre la delusione".

"L'uomo è sempre un fallito – ha spiegato –. Non gli riesce raggiungere l'amore a pieno. Per me l'amore duraturo non esiste". Il protagonista del libro si chiama Mario e fa il giornalista come l'autore, che però nega di aver scritto di se stesso. "È un romanzo che parla di tre amori che finiscono male – ha spiegato –. Il protagonista si chiama come me, Mario, ma non c'è niente di autobiografico. O meglio, io sono convinto che uno scrittore scrive sempre qualcosa di se stesso. Si può parlare di autobiografia in questo senso".

Classe 1932, Rocchi ha dichiarato di aver sempre avuto la passione per la scrittura, anche se solo in tempi recenti ha iniziato a far pubblicare i suoi libri. Attualmente ha al suo attivo 18 volumi, 15 romanzi e 3 saggi d'arte. Sempre parlando del tema del libro, Rocchi giudica positivamente come è cambiato nel tempo il modo di vivere l'amore. "È bene che sia cambiato – ha sostenuto –. È cambiato in meglio, credo, perché le donne hanno assunto una loro personalità e, come gli uomini, cercano l'amore e quando lo trovano fanno l'amore. Io, nei miei libri, molto spesso tratto l'amore in senso anche erotico".